Radío sobre artículo que permite a Interior inspeccionar clubes cannábicos: "Tiene que ser extirpado"

Daniel Radío, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, rechazó tajantemente el artículo que se incluyó en la Rendición de Cuentas y que habilita al Ministerio del Interior a acceder a la dirección y ubicación de los autocultivadores y clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). "Este artículo es el mal y el mal tiene sanción quirúrgica, se extirpa", expresó.

"Creo que el artículo es un error y por lo tanto no tiene que prosperar", indicó Radío este viernes en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí). "No resuelve nada, daña y tiene deslealtad institucional", agregó.



El artículo mencionado por el director es el número de 72 del proyecto de ley que fue presentado en la noche del miércoles al Parlamento. El texto indica que se podrán realizar inspecciones y controles regulares y que "solo la información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro tendrá carácter de dato sensible".



"Notoriamente es fruto de personal muy subalterno, que después logró pasar las vías formales", reflexionó el jerarca y aseguró que el actual secretario de Estado, Luis Alberto Heber, no está de acuerdo con esta línea de pensamiento. Tampoco lo estaba el fallecido Jorge Larrañaga, agregó.



Lo que el ex ministro planteaba, explicó, era la posibilidad de acceder a las direcciones para poder garantizar la seguridad de los clubes. "Este artículo no va en esa línea", dijo. "Acá el Ministerio del Interior plantea inspeccionar los clubes y eso es algo que no fue planteado por nadie. Es un artículo que está equivocado", expresó.



"Se contrapone con las conversaciones que veníamos llevando con el actual ministro Heber, porque nosotros veníamos conversando de la posibilidad de que tuviera efectivamente acceso a las direcciones de los clubes en línea de lo que nos sugería la Unidad Reguladora y Controladora de Datos del Presidencia de la República, logrando que los datos fueran anonimizados", relató.

De esta manera se impedía que los usuarios pudieran ser identificados, ya que se trata de datos sensibles. "Notoriamente él (por Heber) está de acuerdo con esto, por eso el artículo es un error. Es más realista que el rey, ni siquiera está en línea con lo que pensaba Larrañaga".



"El ministro del Interior es una persona seria, responsable y leal. Este artículo comete la deslealtad de querer usurpar funciones que corresponden al Ircca", dijo en referencia a los controles de los clubes.



Radío indicó que, además, el objetivo de inspeccionarlos para ir en contra del narcotráfico no es el más efectivo. El director consideró que hay "una mirada y un prejuicio que dice que como hay cannabis ilegal es porque sale de los clubes".



"Pero en realidad se han descubierto cultivos ilegales bastante más grande que los clubes y que superarían cualquier desborde de cualquier club y no hay ningún registro que aporte la dirección de nada, porque no están registrados. Es más importante detectar los cultivos ilegales que corretear los cultivadores registrados", consideró.



"Es peor que no se anoten más, es haberle hecho una trampa a la gente, porque nosotros le dijimos 'vení tranquilo y anotate tranquilo que tu dato es sensible y no se lo pasamos a nadie'. ¿O sea estafamos nosotros?, ¿estamos dispuestos a estafar?", cuestionó.