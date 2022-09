Denuncia por desvío de alimentos de ollas populares salpica al Partido Comunista, dijo Lereté

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado nacionalista Alfonso Lereté y el concejal del municipio La Floresta Vicente Amicone presentaron este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía de Atlántida por la presunción de cinco delitos en torno a más de 30 toneladas de alimentos que se retiraron para ollas populares de Canelones y nunca llegaron a destino. Este miércoles, Lereté dio detalles de la denuncia y señaló a varios integrantes del Frente Amplio.

Lereté detalló en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12), que se presentó la declaración de tres testigos. Según dijo, entre las pruebas dadas para la denuncia, están involucrados en las posibles irregularidades una edila del Partido Comunista, el exalcalde del municipio C de Montevideo, Rodrigo Arcamone, y el actual alcalde de La Floresta, Néstor Erramouspe —a quien se le inició una comisión investigadora por denuncias de acoso laboral— quien "era quien coordinaba el vehículo" para transportar los alimentos.



Consultado por si no estaba alineado con la denuncia presentada ante la Justicia por el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, Lereté dijo que fue "liviano y paupérrimo" lo presentado porque toma como base un tuit de su autoría.



"¿Investigó la intendencia? No, ¿hizo un pedido de informes? Menos ¿Convocó al alcalde? Tampoco. Presentó un tuit del diputado Lereté, no es serio", remarcó.



El diputado nacionalista dio su "especulación política" de por qué la intendencia presentó la denuncia después que él y por qué dejó las cosas en manos de la Justicia en lugar de hacer una investigación propia: "No se quiere enfrentar con el Partido Comunista, porque el alcalde es del Partido Comunista".

El diputado dijo que la investigación comenzó en 2021 y se registraron tres tipos de irregularidades: remitos firmados en Uruguay Adelante retirando alimentos para ollas que en 4 o 5 meses no funcionaron; retiro de alimentos para ollas populares que en verano no funcionaron y "la más grave", señaló el diputado, "alimento retirado para ollas que nunca existieron, solo existieron en los papeles". De estas maniobras, hay constancia que 38,375 kg fueron desviados.



Consultado por la posibilidad de que estas toneladas de comida en realidad hubieran llegado a otras ollas populares, el diputado nacionalista dijo que no es posible esa hipótesis porque "de siete ollas populares registradas, dos no existen y de las otras cinco, por lo menos cuatro registraron otras irregularidades", por lo que solo resta una funcionando sin problema y, según asegura, no recibió esa cantidad extra de comida.