Intendencia de Canelones hizo denuncia penal por irregularidades en ollas de La Floresta

El abogado Justino Moraes, en nombre de la Intendencia de Canelones, hizo una denuncia penal este viernes por posibles irregularidades en ollas populares en la localidad de La Floresta.

El documento, al que accedió El País, señala que en Twitter "salió una nota publicada en la cual se afirma por parte del diputado (blanco, Alfonso) Lereté, tener conocimiento de serias irregularidades en el municipio de La Floresta, en el manejo de ollas populares”.



“En dicha nota se denuncia que se retiran alimentos y no llegan a destino, que se retiran alimentos de organizaciones para ollas populares que no existen”, indica la denuncia.



El documento agrega que "deberán tomarse las más urgentes medidas precautorias e instruir investigación a efectos de constatar lo públicamente expuesto por el diputado Lereté, vista la extrema gravedad de los hechos ventilados".

Días atrás, el diputado, junto al edil de Canelones Fabián Colombo y el concejal del municipio La Floresta Vicente Amicone estaban investigando posibles irregularidades en ollas populares en La Floresta.



Un documento al que accedió El País en su momento, elaborado con base en información brindada por la organización Uruguay Adelante y que fue estudiado por los blancos, describe "disconformidad" con la Coordinadora de Emergencia Social Entre Arroyos (Cesea) por "ollas populares que se encontraban cerradas" y "que la cantidad de platos que según informaban que brindaban no coincidían con la realidad".



Además, el texto mencionaba que "se retiraba insumos" para una olla que en ese momento no existía. Otro incidente descrito es que "realizada una inspección en una olla (las personas) no se encontraban cocinando en la misma, pero sí en un camping".