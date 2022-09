Blancos investigan posibles irregularidades en ollas populares en localidad de Canelones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado nacionalista Alfonso Lereté, el edil de Canelones Fabián Colombo y el concejal del municipio La Floresta Vicente Amicone investigan posibles irregularidades en ollas populares en esa localidad canaria, informó este miércoles Montevideo Portal y confirmó El País con el diputado.

Un documento al que accedió El País, elaborado con base en información brindada por la organización Uruguay Adelante y que será estudiado los blancos, reúne algunos de los asuntos planteados y describe "disconformidad" con la Coordinadora de Emergencia Social Entre Arroyos (Cesea) por "ollas populares que se encontraban cerradas" y "que la cantidad de platos que según informaban que brindaban no coincidían con la realidad".



Además, el texto menciona que "se retiraba insumos" para una olla que en ese momento no existía. Otro incidente descrito es que "realizada una inspección en una olla (las personas) no se encontraban cocinando en la misma, pero sí en un camping".

Consultado sobre este tema, Lereté dijo a El País que están analizando información que les llegó al municipio de La Floresta "a través de distintas fuerzas vivas y vecinos" sobre posibles "irregularidades" en ollas populares.



El legislador indicó que este sábado los tres políticos se van a reunir y analizarán el material que tienen sobre el tema. En el encuentro definirán si continuar la investigación a través de la Justicia o seguir una vía política.

“Todo indica que podría terminar en una denuncia penal para que se investigue en el ámbito de la Justicia”, destacó.



En este sentido, Lereté aseguró que “el concejal ha visto muchísimas irregularidades en la materia, vinculado con denuncias de ollas populares que van a recoger los materiales a través de una comisión intermediaria, que se los lleva, pero después no los entrega, o alguna olla popular que en realidad (ya) no funciona”.

“Determinados temas que están apareciendo, donde no solo se generan dudas, sino que también muchos temas que podrían rayar en ilicitudes”, añadió.