Ex alcalde acusado cobrará subsidio de $ 85.000 por mes

La Intendencia de Montevideo aprobó el pago durante un año de un subsidio mensual de $ 85.000 (líquidos) al ex alcalde del Municipio C, Rodrigo Arcamone, quien este mes renunció a su cargo acusado de violencia de género.

Según explicó a El País el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch, el subsidio solicitado por Arcamone se le otorgará "al igual que ocurrió con el caso del alcalde del Partido Nacional Francisco Platero" —quien dejó hace algunos meses al Municipio E aduciendo problemas de salud— y de la misma forma "que ocurrió con los alcaldes que renunciaron en el pasado y que accedieron al mismo subsidio por el período de un año".

Nopitsch aclaró que Arcamone se encuentra por el momento "acusado" y no "procesado" por violencia de género, un caso en el que la víctima —su expareja— cuenta con el auspicio legal de la propia IMM.

Según una resolución fechada el 25 de mayo y firmada por el intendente Daniel Martínez, "los titulares de los cargos electivos, políticos y de particular confianza que cesen en su actividad y no perciban ningún otro tipo de ingresos con cargo a fondos públicos, tienen derecho a percibir un subsidio equivalente al 85% del total de haberes del cargo en actividad, durante un período equivalente al triple del que ocuparan aquel y hasta un máximo de un año desde la fecha del cese".

El texto también detalla que el asesor jurídico del departamento de Secretaría General informó que "corresponde acceder a lo solicitado" por el ex alcalde. Y añade: "Sin perjuicio de establecer que si durante el período de percepción del subsidio reingresare a la Administración Pública Nacional o Departamental en un cargo de cualquier naturaleza, cesará automáticamente su derecho a seguir percibiéndolo".

El miércoles 16 de mayo, en un sobre cerrado, el exalcalde de la lista 711 de Raúl Sendic entregó las llaves de la sede de gobierno y una carta en la que oficializó su dimisión tras ser denunciado por su expareja. En la sesión del Concejo Municipal que trató su renuncia, se resolvió además destituir a un asesor a quien Arcamone había contratado "de manera irregular" meses atrás.

Según declaró a El País la concejal municipal del Partido Nacional Alejandra Britos, el asesor destituido "es un amigo de Arcamone, de la lista 711, que no tenía trabajo".

"Estuve 6 meses investigado el tema, hablando con abogados, y ahí recabé todos los datos. Le paga $ 760.000 por año, cuando por compra directa se permite pagar hasta $ 441.000. Para pagar ese monto, hay que licitar. La Intendencia le dijo que no a su asesor y él convalidó el gasto, en una sesión muy extraña en la que estábamos los dos concejales de la oposición, uno del oficialismo y Arcamone. Hubo un empate y el alcalde desempató. Yo le dije: Esto no es justo, Arcamone. Y él, con la soberbia que tiene, me miró y dijo: Mirá que yo hago lo que quiero", declaró Britos.

Campaña política.

En 2015, la exintendenta Ana Olivera aprobó el pago del subsidio a los alcaldes que renunciaron para hacer campaña política para la elección municipal del 10 de mayo de ese año. Según el artículo 10 de la Ley 19.272, para aspirar a la reelección deben renunciar a su cargo con tres meses de anticipación a las elecciones.

Una vez que los alcaldes dejaron sus sillones para hacer campaña —cinco de ellos fueron reelectos—, ingresaron los sustitutos que estuvieron cinco meses al frente de los respectivos municipios. El cese definitivo de los suplentes fue el 10 de julio, cuando asumió la nueva administración municipal. A ellos también les correspondió un subsidio de unos $ 85.000 durante un año.

Solamente una ex alcaldesa suplente, María Elena Godoy (Municipio E), no accedió al subsidio por tener causal jubilatoria, según informó entonces a El País el director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la IMM, Eduardo Brenta.

Los alcaldes de Montevideo tienen una partida de Secretaría de $ 30.000 y un salario equivalente al de un director de División de la Intendencia (casi $ 140.000 nominales, unos $ 100.000 líquidos). El subsidio que reciben después de dejar sus funciones es del 85% de sus salarios. Por este motivo, cada uno de los siete ex alcaldes suplentes cobró, sumando sus sueldos y el subsidio por un año, $ 1.500.000 por cinco meses de labor.

"Denle una tobillera, no un subsidio"

Los concejales Alejandra Britos (Partido Nacional) y Rodrigo Fabricio (Partido de la Gente) presentarán hoy al Concejo del Municipio C una carta de rechazo al subsidio que la Intendencia le otorgará a Rodrigo Arcamone.

"Que le pongan una tobillera, no que le den un subsidio", declaró la concejal Britos a El País.

Fabricio también ha tenido enfrentamientos con el exalcalde, con quien —aseguró— tuvo "un trato complicado", porque se trata de "una persona autoritaria por naturaleza, que ha hecho lo que ha querido en el Municipio".

Como diera cuenta El País, también desde el Concejo Vecinal hubo quejas sobre la actuación de Arcamone. Uno de los representantes de este deliberativo barrial, Luis Fernández, dijo que "nosotros tuvimos varios insucesos con el exalcalde. A una concejera vecinal la trató de fascista", señaló. Fernández dijo que se hizo una denuncia contra Arcamone en la Comisión de Descentralización de la Junta, pero esta, "con una amplia mayoría oficialista, lo que hizo fue prácticamente darle un tironcito de orejas al alcalde. Lo llamaron y él prácticamente dijo que cómo habían sido capaces de molestarlo por cualquier cosa".

El juez de Familia Pablo Dalera dictó las medidas cautelares de no acercamiento a 500 metros de su expareja durante 180 días. Según informó pocos días después la directora de la Asesoría Para la Igualdad de Género de la IMM, Patricia González Viñoly, la propia administración está patrocinando a la denunciante.

Rodrigo Arcamone fue electo en 2015 como alcalde del Municipio C, que comprende los barrios Aguada, Aires Puros, Arroyo Seco, Atahualpa, Bella Vista, Brazo Oriental, Capurro, Prado, Goes, Jacinto Vera, Krüger, Larrañaga, La Comercial, La Figurita, Mercado Modelo, Bolívar, Reducto y Villa Muñoz.