Delgado llamó a construir una opción para “rescatar la esperanza nacional” y volver a gobernar Uruguay en 2030

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, afirmó este domingo que el principal objetivo político de los blancos debe ser volver a gobernar el país a partir de 2030, durante el acto por los 190 años de la colectividad realizado en la Plaza Matriz.

“Tenemos que construir la historia del futuro. Y eso implica un compromiso adicional que hoy vamos a hacer”, sostuvo Delgado ante los militantes nacionalistas. Enseguida planteó cuál debe ser, a su juicio, el primer objetivo de ese proceso: “Volver a gobernar el país a partir de 2030, para que Uruguay vuelva a tener rumbo y para que la gente vuelva a tener esperanza”.

El discurso de Delgado estuvo marcado por un fuerte llamado a la militancia y por la necesidad de que el Partido Nacional construya una alternativa política desde la oposición. El dirigente sostuvo que percibe que hay “mucha gente desanimada” y “mucha gente desesperanzada” y afirmó que los blancos tienen la obligación de ofrecer una respuesta.

“Tenemos la obligación, como Partido Nacional, como partido de la Nación, de construir una opción, una opción que le devuelva a la gente esperanza”, afirmó.

Para Delgado, la pérdida de esperanza puede derivar en resignación, algo que rechazó para su partido. “El Partido Nacional no es un partido resignado, nunca lo fue, ni lo va a ser ahora”, sostuvo ante los asistentes, antes de llamar a cambiar “la resignación por ilusión”.

Críticas al gobierno de Orsi

El presidente del Directorio también marcó una postura frente al gobierno de Yamandú Orsi. Dijo que el Partido Nacional no debe limitar su estrategia a esperar errores de la administración.

“Nosotros no podemos esperar que el gobierno se equivoque”, afirmó Delgado. “No vamos a esperar. Vamos a seguir reclamando la falta de rumbo y obviamente la falta de resultado”, agregó.

En ese sentido, planteó que el objetivo de la oposición debe ser construir desde ahora una alternativa capaz de canalizar el descontento y recuperar la confianza de los ciudadanos.

“Tenemos que tener la humildad de trabajar todos los días. Y de escuchar todos los días. Y de estar todos los días. Para ser merecedores de vuelta de la confianza de la gente. Y para canalizar la esperanza que la gente necesita”, señaló.

“Cuidar” lo hecho durante el gobierno de Lacalle Pou

Luis Lacalle Pou en el acto por los 190 años del Partido Nacional. Foto: Ignacio Sánchez

El dirigente también llamó a los nacionalistas a defender las políticas impulsadas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y cuestionó que algunas puedan ser modificadas por razones ideológicas.

“Tenemos que cuidar lo que hemos hecho en el gobierno, porque hay muchos que quieren deshacer con prejuicios ideológicos, aún por encima del interés nacional, muchas de las cosas que en el gobierno logramos, y lo tenemos que cuidar”, sostuvo.

Pero aclaró que la tarea del partido no puede limitarse a defender la gestión anterior. “Tenemos, además de cuidar, tenemos que construir”, afirmó.

Delgado destacó además el trabajo de los legisladores nacionalistas en la oposición, los 14 intendentes, los alcaldes, ediles, concejales y, especialmente, la militancia partidaria.