Tras defensa de Carolina Ache, en el Partido Colorado analizan si la respaldan o no

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fue más o menos lo que se estimaba que iba a ocurrir: la vicecanciller se reunió ayer con la bancada bicameral del sector Ciudadanos del Partido Colorado para explicar toda su participación en el caso de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, pero sobre todo para rendir cuentas por el famoso chat que se hizo público esta semana, y que a criterio de varios legisladores del oficialismo dejaba en evidencia que la subsecretaria no había dicho toda la verdad en el Parlamento a mediados de agosto.

En un estudio en los alrededores de Palmar y Ponce -en Parque Batlle- Ache presentó un informe de nueve carillas con todas las fechas en que intervino en su preciso orden cronológico -lo que implicó volver a contar su encuentro con el abogado de Marset, Alejando Balbi, el 24 de noviembre, cuando solo se habló de la salida de la valija diplomática a Emiratos Árabes Unidos, siempre según su versión- y, por supuesto, una extensa explicación sobre aquella conversación con el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, en la que este le preguntaba por detalles de la detención en Dubái del narco uruguayo, a quien calificaba como “muy pesado y peligroso”.



En el Senado, cuando asistió a la interpelación del 22 de agosto que llevó adelante el Frente Amplio al canciller Francisco Bustillo y al ministro Luis Alberto Heber, la jerarca hizo mención a esa comunicación con Maciel pero omitió el contenido del intercambio, lo que molestó profundamente a los legisladores del sector mayoritario de su partido -y al que formalmente pertenece.



El chat se conoció ahora porque forma parte del expediente que formó el Ministerio de Relaciones Exteriores por este caso, y que la Justicia obligó a hacer público y entregarlo al Frente Amplio, que había cursado un pedido de acceso a la información.

Sebastián Marset

Como ella era consciente de que el contenido iba a estar al alcance de la prensa, le avisó al coordinador de Ciudadanos, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que se haría público un chat que sería polémico, sí, pero que en el fondo no cambiaba -a su criterio- lo sustancial: le dijo en suma que allí “no había contradicción” con lo que expuso en el Parlamento, pese a que ante los senadores dijo que no recibió “ningún detalle” de Marset en el mensaje de Maciel.



Pero así como no comentó el tema al canciller Bustillo cuando se dio aquella comunicación -aunque dijo haberlo hecho para el momento de la interpelación-, tampoco lo compartió en agosto a los legisladores de Ciudadanos, y mucho menos a los de la coalición.



“Ahí no avisó nada; lo contó recién 15 días antes de que se filtrara. No estuvo nada bien”, comentó en ese sentido un dirigente del sector mayoritario de los colorados.

El malestar en Ciudadanos fue tal que el lunes se llegó a analizar la posibilidad de que Peña suspendiera un vuelo que debía tomar este martes a la madrugada para participar como ministro de Ambiente en una cumbre internacional sobre biodiversidad. Ello no ocurrió, pero de todas formas desde Canadá siguió el caso bien de cerca, con comunicaciones periódicas con el presidente Luis Lacalle Pou, que le ha transmitido la tranquilidad de que no tiene planes, al momento, de remover a la jerarca -salvo expreso pedido de Ciudadanos, ya que el cargo pertenece a este grupo.



El respaldo o no a la jerarca es algo que estará sobrevolando al menos hasta el lunes, cuando retorne el ministro Peña y en una nueva reunión se vuelva a analizar la situación, ahora con más elementos arriba de la mesa.

Lanz evitó “aventurar opinión” sobre el tema El senador Pablo Lanz sostuvo ayer en rueda de prensa que el informe que proporcionó Carolina Ache fue “bastante completo” y que los “senadores del sector le hicieron varias preguntas para dilucidar ciertas dudas” que había en la agrupación. “Nos aportó información documentada de cómo se ha ido procesando este tema y eso es lo que debemos analizar”, dijo. Por eso el dirigente de Ciudadanos afirmó que “aventurar una opinión es imposible sin una ronda de análisis”, que es lo que ocurrirá en estos días. “Tenemos la explicación de Ache y el próximo lunes vamos a tener una reunión con nuestro líder”, concluyó.

El documento

El informe de Ache contó con una introducción sobre la normativa en juego en este episodio, antecedida por una línea de tiempo con las fechas en cuestión de todo el proceso administrativo, como preludio para ingresar en los temas de fondo.



En lo central afirmó que “nunca” dio “formal o informalmente instrucción alguna a las dependencias intervinientes” en la entrega del pasaporte, y que estas “actuaron con normalidad dentro de la esfera de sus competencias”.



También se refirió al encuentro con Balbi, que -dice el texto- duró 10 minutos, fue coordinado con 10 días de anticipación y no incluyó “en ningún momento el nombre de su cliente”.