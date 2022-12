Pasaporte a Marset "fue dado legalmente", reiteró Heber; reconoció que sabían que era narcotraficante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, remarcó este jueves que el pasaporte uruguayo entregado al narcotraficante Sebastián Marset en noviembre de 2021 cuando el delincuente estaba preso en Emiratos Árabes Unidos por contar con un pasaporte falso, "fue dado legalmente".

"No es echarnos culpas unos a otros, el pasaporte fue dado legalmente", remarcó el ministro. "Con el diario del lunes, de marzo, sabíamos que había una requisitoria, (y) cuando se dio el pasaporte, en noviembre, no había requisitoria y no había investigación", subrayó el secretario de Estado.



"Sabíamos que era una persona que estaba vinculada al narcotráfico y así lo hizo saber (el subsecretario Guillermo Maciel), pero no teníamos requisitoria, ni teníamos ninguna orden de fiscal, ni ninguna investigación", agregó Heber en rueda de prensa en Tacuarembó consignada por VTV Noticias.



"Lo dije claramente, y lo vuelvo a afirmar hoy; lo dije en sala", durante la interpelación impulsada por el Frente Amplio por la entrega de este pasaporte en el mes de agosto.



El caso Marset tuvo un nuevo capítulo en los últimos días luego de que se conocieran chats de la número dos de Cancillería (Carolina Ache) con su par de Interior (Guillermo Maciel), quien alertaba por la peligrosidad del delincuente en ese momento preso, que hoy está prófugo y lo busca Interpol.