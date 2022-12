El Partido Colorado define el futuro político de la vicecanciller Carolina Ache

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carolina Ache es un nombre que no ha parado de sonar en los últimos días, pese a que por lo general la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un perfil bajo. Hoy ocupa los titulares de prensa porque está “en el ojo de la tormenta” -como aseguran en su entorno-, como le ha ocurrido otras veces en las que su actuación política ha sido cuestionada o al menos polémica.

Las críticas que han caído ahora sobre la vicecanciller en resumidas cuentas tienen que ver con qué papel jugó en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, cuando este se encontraba preso en Emiratos Árabes Unidos (EAU) por portar documentación paraguaya apócrifa. Y las explicaciones que ha dado al respecto, luego de conocerse que el subsecretario Guillermo Maciel le había advertido en noviembre de 2021 que el hombre que había sido detenido en Dubái era “un narco uruguayo muy peligroso y pesado”, produjeron disconformidad en filas de la coalición de gobierno, y especialmente entre dirigentes del sector Ciudadanos del Partido Colorado.



Ache será recibida hoy por la bancada de esta agrupación para hacer allí sus descargos sobre todo para terminar de aclarar por qué en el Parlamento no especificó que el número dos del Ministerio del Interior le había advertido particularmente sobre Marset. La polémica -azuzada por el Frente Amplio- reside en que por esas mismas fechas tanto la cartera de seguridad como Cancillería se aprontaban a darle el pasaporte que solicitaba Marset porque no había argumentos legales para impedirlo. Y las críticas arreciaron ahora con más fuerza porque durante la interpelación que promovió sobre todo esto la oposición en agosto de este año, la jerarca omitió los detalles de esa conversación.

Los legisladores de Ciudadanos resolverán entonces si respaldan o no a la vicecanciller, que no pasa por su mejor momento político: a priori hay muchos muy “molestos” con la poca claridad que ha mostrado en sus últimas declaraciones, que no terminan por despejar “si ocultó” información ante los parlamentarios, además de que, en todo caso, dejó en falso al ministro Francisco Bustillo, que en esa sesión había dicho -aunque también especificó que lo hacía “en sentido figurado”- que en la Cancillería no se sabía de quién se trataba Marset en el momento del diálogo entre ella y Maciel.



Tampoco tiene respaldo para derrochar en filas de la coalición, en donde hay varios dirigentes incómodos con sus explicaciones, como señalaron a El País fuentes del oficialismo, que agregaron incluso como otro elemento negativo las respuestas dadas por la vicecanciller en la entrevista que concedió a El País este martes. Allí, entre otras cosas, cargó las tintas contra Maciel al asegurar que quien le había hecho la advertencia sobre Marset “lo hizo desde el lugar donde se terminó imprimiendo el pasaporte”.



Y eso no cayó bien.



“La verdad es que sorprendió a todos porque se supone que somos un equipo”, señalaron.

Carolina Ache Batlle. Foto: Leonardo Mainé

Consciente de este escenario, lo que tiene resuelto hacer Ache hoy en la reunión con su sector es brindar un “informe pormenorizado” que buscará “contextualizar” todo lo que se ha dicho sobre su actuación en el tema y “ordenar cronológicamente” las fechas de sus intervenciones en el proceso, lo que incluye el chat con Maciel y otras comunicaciones, más el encuentro que tuvo el 24 de noviembre con el abogado de Marset -Alejandro Balbi-, instancia en la que -según su versión- solo intercambiaron sobre la fecha de salida de la “valija diplomática” hacia EAU.



De cualquier manera, y pese a que la disconformidad en Ciudadanos es grande -no así en el otro sector colorado, Batllistas, en donde toman distancia del caso- no se espera que necesariamente se tome una determinación sectorial. En gran parte porque el coordinador del grupo, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, se encuentra en Montreal (Canadá) participando de una cumbre sobre biodiversidad, por lo que no estará presente en el encuentro, si bien sigue todo este asunto de cerca, con comunicaciones varias con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

El mandatario, en declaraciones a la prensa este martes, había dicho que “por ahora no está planteado” un cambio en la dirección de la Cancillería, y agregó que “el gobierno no mintió” cuando los ministros Bustillo y Luis Alberto Heber (Interior) fueron interpelados.



Como se trata de un cargo que pertenece a Ciudadanos, Lacalle Pou no removerá a Ache de su puesto salvo una falta grave, extremo que hasta el momento no se ha probado.



Por eso, “la pelota está en la cancha” del sector mayoritario de los colorados, como informó ayer El País, aunque eso no implique que se vaya a tomar una decisión inmediata en las próximas horas.



Lo que se hará hoy en la mañana será escuchar el informe de Ache, y luego aguardar el retorno de Peña, quien analizará toda la información en detalle a partir del lunes próximo.

Tabaré Viera dijo que ache es una “gran profesional” En el sector Batllistas siguen con distancia la polémica generada en torno a Carolina Ache, e incluso se han dado mensajes de respaldo a la vicecanciller. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo así a El País que la jerarca “es una gran profesional y una excelente colorada, que está pasando por una situación muy difícil”. Y agregó: “Merece toda absolutamente, nuestra confianza”. El diputado Conrado Rodríguez dijo, por su parte, que cree “en la honestidad” de la subsecretaria.

El Frente elevó documentación de la Cancillería a la Fiscalía

El senador Charles Carrera elevó a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos 1.037 folios que contienen la información que el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó tras un fallo judicial en el marco de la causa Sebastián Marset. En esa documentación se encuentran los chats entre Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior, y la vicecanciller, Carolina Ache.



Carrera se pregunta -en Twitter, donde publicó la información- por qué el ministerio, si tenía conocimiento desde setiembre de 2021 sobre la detención de Marset en Dubái y de su peligrosidad, no notificó a sus pares paraguayos, donde se lo investigaba por integrar un clan de narcotraficantes.



“Hay groseras e inexplicables responsabilidades políticas que permitieron la liberación de ‘un narco muy peligroso y pesado’, como lo definió el subsecretario Maciel”, comentó, y aseguró que “alguien debe hacerse cargo”.