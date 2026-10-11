“De mentira en mentira”: asentamiento en Bella Vista reclama por realojo y MVOT dice que obras empezarán en 2027

Hace 70 años llegaron las primeras familias desde el interior del país. Se establecieron allí, en un pasaje de Bella Vista rodeado de fábricas y comenzaron el asentamiento hoy conocido como Cívicos.

Al principio, las casas eran de chapa y el camino de tierra. Con los años, las siguientes generaciones consiguieron algunas mejoras. La mayoría de las casas, aunque siguen siendo precarias, son de material. La calle con forma de L en la que viven, José Nasazzi, está pavimentada.

Pero sigue habiendo muchos problemas.

Nasazzi desemboca en la rambla. En invierno, el frío y la lluvia hacen que los vecinos la pasen muy mal. Todo permanece húmedo y los niños se enferman. Y a veces hay inundaciones.

Eso pasó, por ejemplo, a mediados de 2023. Karina Machado tuvo que romper el escalón de su casa para que saliera el agua. Cansados, los vecinos decidieron acudir a la intendencia para reclamar una solución.

Después de su planteo, la entonces intendenta Carolina Cosse visitó el asentamiento. Al tiempo, les hizo una promesa que no esperaban: iban a ser realojados.

En diciembre de 2023, la intendencia y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), encabezado en ese momento por el cabildante Raúl Lozano, firmaron un convenio para el realojo de Cívicos.

Karina Machado, vecina de Cívicos, saluda a la entonces intendenta Carolina Cosse en diciembre de 2023 durante la firma del convenio por el realojo Foto: Intendencia de Montevideo

A un par de cuadras del asentamiento, en la esquina de 12 de Diciembre y Eduardo Carbajal, había una antigua fábrica. El gobierno la demolió y le dijo a los vecinos que ahí se levantarían sus nuevas viviendas.

Pero casi tres años después de la firma del convenio, y tras un cambio de gobierno a nivel nacional, la construcción todavía no empezó. Mientras el ministerio dice que las obras comenzarán en 2027, los vecinos se quejan de la falta de avances y de la escasa comunicación por parte de las autoridades.

“Vivimos de mentira en mentira”, dice, por ejemplo, Mario Albornoz. “Nos dijeron que arrancaba en 2024, después que en 2025, después que en 2026…”

Machado, otra de las vecinas, comenta que los organismos públicos les han proporcionado información contradictoria.

“Hablaba con una persona de la intendencia y me decía tal cosa, después le preguntaba a alguien del Plan Juntos (del MVOT) y me decía otra. Ellos mismos no se ponían de acuerdo”, dice durante una recorrida de El País por el asentamiento.

Pese a la frustración, Machado asegura que los vecinos de Cívicos han tratado con respeto a las autoridades.

“Podemos hacer como en otros barrios, que prenden goma y hacen relajo, pero nosotros no somos así”, sostiene Machado.

En cambio, cuenta que han amenazado con cortar la calle o llamar a los medios. Pero cuando logran finalmente coordinar una reunión, las novedades que les dan allí son mínimas.

“Vamos a la reunión y nos dicen: ‘¿vieron que se está tirando el muro de la fábrica?’ Si vivimos al lado, obvio que lo vimos”, se indigna la vecina.

La vecina de Cívicos, Karina Machado, muestra el terreno donde el gobierno dijo que le construirá las viviendas para el realojo Foto: Estefanía Leal

Albornoz dice que han participado de encuentros donde simplemente les comunican algo burocrático: “Fulana de tal a partir de hoy es secretaria. Gracias por venir”.

“Los hemos tratado con bastante respeto y ellos nos están tomando el pelo”, resume Machado.

El más grande en el municipio

A través de su trabajo social, Damián Salvetto conoció a las familias de Cívicos durante la pandemia. Años después, en julio de 2025, vio que estaban entre el público de su asunción como alcalde del Municipio C.

Aunque el municipio tiene competencias limitadas, Salvetto está trabajando en el proceso del realojo.

“Tenemos un vínculo cercano con las familias, conocemos la historia del barrio y la jodida situación que atraviesan. Entendemos su preocupación por la concreción del realojo”, dice en diálogo con El País.

Cívicos es el más grande de los seis asentamientos que tiene su municipio: viven allí cerca de 50 familias. Las viviendas que se edificarán a un par de cuadras serán el hogar de 33 familias. El resto prefirió otro tipo de solución habitacional que implica irse del barrio, e incluso algunos ya se mudaron.

En cuanto a las casas que construirá el ministerio, Salvetto reconoce que los plazos se han extendido.

“En este tiempo hubo cambios en el proyecto y en la modalidad prevista para su ejecución, y también fue necesario avanzar en el realojo de las familias que permanecen en el terreno donde se desarrollará la intervención”, explica el alcalde.

Los vecinos de Cívicos están molestos con el Estado por las demoras y la falta de información sobre el realojo Foto: Estefanía Leal

De todas formas, Salvetto dice que mientras se avanza hacia esa solución definitiva, ya se realizaron “acciones de mitigación”, como reparaciones de techos y trabajos para solucionar filtraciones.

También señala que se instalaron “viviendas contenedor” para algunas familias.

Sin embargo, los vecinos cuestionan esa solución provisoria.

Albornoz dice que uno de los contenedores está repleto de cucarachas y que otro se llena de aguas servidas cuando hay tormenta.

“Tuvieron no sé cuánto tiempo afuera porque era todo orina”, complementa Machado.

Albornoz apunta otra vez contra las autoridades: “Ellos no aparecen acá para decir: te vamos a explicar qué es lo que está pasando”.

Mario Albornoz y Karina Machado, vecinos del asentamiento Cívicos Foto: Estefanía Leal

Obras comenzarán en 2027

El realojo de Cívicos no solo está previsto en el convenio de 2023, sino también en otro que firmaron recientemente la intendencia y el Ministerio de Vivienda. Esta vez, las autoridades son otras, está Mario Bergara en lugar de Carolina Cosse y Tamara Paseyro en lugar de Raúl Lozano.

Es decir, ambas instituciones están comprometidas.

Por el lado de la intendencia, cuando se presentó el Presupuesto Quinquenal 2026-2030 en la Junta Departamental, la directora de Desarrollo Urbano, Patricia Roland, confirmó que se hará el realojo.

Además de Cívicos, la intendencia tiene prevista la relocalización, en este periodo, de Campo Galusso, Siete Manzanas, La Favela y Felipe Cardoso.

Desde el Ministerio de Vivienda aseguran que el proyecto cuenta con financiamiento y que las obras comenzarán en 2027.

Las casas del asentamiento están principalmente ubicadas en la calle José Nasazzi Foto: Estefanía Leal

“Entiendo que la ansiedad de los vecinos debe estar en que existió un cambio de proyecto con el objetivo de mejorarlo”, explica Pablo Cresci, director de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) del MVOT.

“Eso hizo cambiar las etapas de llamados y la modalidad de ejecución, pero acelera lo que será el proceso de obra”, asegura en diálogo con El País.

“Estamos con los últimos ajustes del proyecto para el armado del pliego. Se licita en breve, antes de fin de año”, concluye el jerarca.