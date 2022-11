Danilo Astori presenta la renuncia a su banca en el Senado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El frenteamplista Danilo Astori presentará este martes su renuncia a su banca en la Cámara de Senadores, luego de haber solicitado la suplencia en reiteradas ocasiones, por motivos de salud.

La decisión del legislador se le comunicó hoy a la bancada del Frente Amplio y a la coordinación multipartidaria.



La novedad fue0 informada por El Observador y confirmada por El País con integrantes de Asamblea Uruguay.



La senadora nacionalista Graciela Bianchi fue crítica meses atrás respecto a la ausencia de Astori en la Cámara Alta. "Tengo una contienda con quien fue en otras épocas una persona de mayor confianza para mí en el Frente Amplio, Danilo Astori, que yo no puedo entender que de una buena vez no renuncie", había señalado a mediados de agosto.



"Es una cosa que no puede entender, porque además pide cada tres días. Entonces, sigue cobrando el sueldo, las partidas, le pagamos al suplente y hoy le pagamos al suplente del suplente, porque el suplente José Carlos Mahía está en Diputados. Además la esposa de Danilo es diputada", remarcó entonces.