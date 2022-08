"Yo no puedo entender que de una buena vez no renuncie", lanzó Bianchi a Astori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi planteó este miércoles que Danilo Astori debería "renunciar" a su banca en la Cámara de Senadores por solicitar suplencia en forma reiterada, y adelantó que no la votará más.

"Tengo una contienda con quien fue en otras épocas una persona de mayor confianza para mí en el Frente Amplio, Danilo Astori, que yo no puedo entender que de una buena vez no renuncie", lanzó esta mañana la dirigente blanca en diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal).

"Es una cosa que no puede entender, porque además pide cada tres días. Entonces, sigue cobrando el sueldo, las partidas, le pagamos al suplente y hoy le pagamos al suplente del suplente, porque el suplente José Carlos Mahía está en Diputados. Además la esposa de Danilo es diputada", remarcó.



"Me consta, no voy a decir nombres porque no corresponde, pero tampoco le cayó bien a gente del Frente Amplio", añadió en ese sentido.



"Yo le estoy pidiendo a Danilo (que renuncie). Incluso, no le voto más la licencia, porque no puede ser, no puede terminar su carrera de esta manera. Yo le tengo respeto y creo que le hace mal a sí mismo", aseguró Bianchi.