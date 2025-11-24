Cuatro funcionarias formalizaron denuncias en Presidencia contra Alejandra Casablanca por violencia laboral

Luego de que El País informara sobre hechos de violencia psicológica, destratos e insultos por parte de la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, uno de los funcionarios denunciantes fue contactado por el Departamento de Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo de Presidencia de la República para que formalice la acusación de manera escrita.

Juan Pablo Dos Santos, que en junio fue transferido a la Junta Nacional de Drogas (JND), presentó la denuncia formal por “presuntas situaciones de violencia laboral, maltrato psicológico y destrato reiterado” sufrido por parte de Casablanca.

En el relato de los hechos, el abogado expresó que desde marzo y hasta junio de 2025 se vio sometido de “forma constante y reiterada a destratos, gritos, descalificaciones, hostilidad, presiones indebidas y actitudes amenazantes” por parte de la directora del organismo.

“Estas conductas generaron un clima laboral intimidatorio, tenso e inestable, afectando directamente mi salud emocional y mi desempeño profesional. Durante ese período, viví una sensación permanente de amenaza, tanto respecto a mi estabilidad laboral como a mi integridad psíquica. Como consecuencia de estas situaciones, actualmente me encuentro realizando psicoterapia, pudiendo aportar constancias profesionales de ser requeridas”, escribió Dos Santos en la denuncia a la que accedió El País.

Además del profesional que ingresó a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente en 2021, según supo El País otras cuatro funcionarias —algunas con 10 años de trayectoria en la institución— formalizaron la semana pasada dos nuevas denuncias, cada una firmada por dos trabajadoras.

La exdirectora de la Secretaría Matilde Rodríguez Larreta, predecesora de Casablanca, dijo a El País que no le sorprendió lo ocurrido por antecedentes previos y que durante su gestión había “un equipo que funcionaba y un muy buen clima de trabajo, agradable”.

Actualmente, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente tiene 13 funcionarios. Frente a la situación relatada por los trabajadores, Presidencia dio trámite a las denuncias e inició el proceso de investigación y los funcionarios fueron contactados por el Departamento de Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo.

TV Ciudad

No es la primera vez que Casablanca es acusada y denunciada por acoso laboral. En 2021, la comunicadora y militante social Denisse Legrand —en ese momento conductora de la Letra Chica— presentó ante Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo una denuncia por violencia contra la en ese entonces directora del canal municipal. Previamente, otra funcionaria del canal también se había presentado ante las autoridades pidiendo que se tomen medidas, aunque sin radicar una denuncia formal.

Aunque las acusaciones se desestimaron tras una investigación administrativa, durante la gestión de Casablanca hubo varios episodios de confrontación con los funcionarios y periodistas del canal en la que debieron mediar jerarquías de la Intendencia de Montevideo con el sindicato.

En 2023, después de varios meses de tensión, el colectivo de trabajadores emitió un comunicado en el que acusaron situaciones de violencia vividas y presiones en el foco de la cobertura periodística.

“Ante una serie de situaciones ocurridas en nuestro ámbito laboral, los trabajadores y las trabajadoras de TV Ciudad, luego de reunirnos en asamblea, manifestamos que históricamente hemos reivindicado la consolidación de un canal público que efectivice el cumplimiento de la pluralidad y la libertad de expresión, garantizando la mayor independencia en sus contenidos en relación al sistema político y al gobierno, así como los intereses privados y de mercado”, comenzaba la misiva.

Y agregaba: “Las sociedades precisan sistemas de medios públicos que hagan foco en la promoción de derechos. Valores como la no violencia y el respeto a los derechos laborales son tan importantes en la pantalla como fuera de ella”.

Previamente, hubo otros comunicados de los trabajadores de TV Ciudad en el que se denunciaba “violencia institucional” y el rechazo a “todo tipo de abuso y violencia que se pueda generar en el ámbito laboral”.

También una comunicadora con más de 15 años en el canal envió una carta a sus compañeros en la que acusó haber sido amenazada por Casablanca de ser suspendida y advirtió por la “violencia y prepotencia” con la que se dirigía la jerarca al resto de los trabajadores, incluida ella.

La causa de ese incidente puntual fue la decisión de la comunicadora de retirar del aire, durante la emisión del informativo central del mediodía, una conferencia de la entonces intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, cuando iban a comenzar las preguntas de los periodistas.

Según la misiva, a la que accedió El País, la orden era que las conferencias de Cosse y del presidente, Luis Lacalle Pou, fueran emitidas en su totalidad.