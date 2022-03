Cruce en el Senado: Della Ventura usó pin del "SÍ" y Bianchi pidió que se lo quite

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Esta mañana se produjo un cruce en el Senado cuando la legisladora nacionalista Graciela Bianchi apuntó contra su par frenteamplista Amanda Della Ventura por llevar un pin de la campaña del "SÍ" para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), a días del referéndum del 27 de marzo.

Tras la elección de vicepresidentes para el Tercer Período Ordinario de Sesiones de la XLIX Legislatura, Bianchi en su condición de presidenta del Senado, en esta oportunidad, le solicitó a Della Ventura - electa segunda vicepresidenta de la cámara alta - que "se saque la identificación por una de las opciones por el próximo referéndum" en referencia a un pin que llevaba sobre una blusa violeta.



Amanda Della Ventura con pin del "SÍ" en sesión. Foto: Captura

"Los que estamos sentados acá, todos, no tenemos que estar identificados, y sobre todo acá en la presidencia del Senado, con ninguna opción política", dijo Bianchi, que a continuación remarcó: "Se lo solicito por el bien de la República, porque yo también podría haber venido con una identificación política, que jamás se me ocurriría".



"Con todo gusto le cedo su lugar, si no terminaré la sesión yo", retrucó. Tras escucharse un ruido que provino del plenario, Bianchi retrucó: "A mí no me molesta el color. Las identificaciones político partidarias...". En ese momento, los gritos se empezaron a escuchar de fondo y la nacionalista afirmó: "No voy a discutir" y pretendió pasar al segundo punto del órden del día, la elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo.



El también nacionalista Carlos Camy solicitó que tanto este punto como el tercero - elección de Miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo - pasen a considerarse en la próxima sesión.



Mientras los senadores de la coalición alzaron sus manos para votar, los representantes del Frente Amplio tomaron sus cosas y se empezaron a ir. "No es mi problema, si se va que se vaya, no tengo problema. La República está por encima de todo", dijo Bianchi. Tras contabilizar 17 votos en 30 levantó la sesión.