Lacalle evalúa hacer conferencia de prensa y no utilizar cadena nacional por el "NO"

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que maneja la posibilidad de no utilizar la cadena nacional por la campaña por el "NO", sino realizar una conferencia de prensa para transmitir su mensaje a favor de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Consultado sobre si la campaña que respalda la LUC utilizará la cadena nacional, el mandatario respondió que si bien la opción del "NO" tiene la opción de hacerla puede que no lo hagan. "No sabemos si la vamos a usar o simplemente, como hemos tantas veces, como puede hacer la propia opción del 'SÍ', de convocar una conferencia de prensa y conversar un rato. Con preguntas y respuestas más que un mensaje grabado".

Ante la repregunta de si el "NO" descartará la cadena nacional, respondió: "Hay una posibilidad". Puntualizó que desde la campaña del "SÍ" entregan la grabación de la cadena y harán "antes la conferencia de prensa de saber qué dice la cadena, sino sería desleal". "No puedo haber visto la grabación del 'SÍ'. Hacer trampa, no", remarcó.



Recordó que ha dicho en otras oportunidades que la cadena nacional es "algo desaggiornado, salvo algunas situaciones". Aseguró que sería el vocero de la eventual conferencia.



Sobre la LUC, afirmó: "Seria ilógico que no la salga a defender. No puedo hacer es política partidaria. No voy a salir a contraponer con nadie, porque no me corresponde, entre otras cosas porque no piso la raya. Pretendo ser presidente de lo que me votaron y de los que no me votaron porque ese el mandato constitucional hasta el último día".

José Olivera, integrante de la Comisión por el “SÍ”, confirmó ayer en rueda de prensa que se otorgará cadena de radio y televisión a partidarios tanto del “SÍ” como del “NO” y que serán el martes 22 y miércoles 23 de marzo.