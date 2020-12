Cosse triplicó gasto de Antel para sponsorear a artistas durante su gestión en el ente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante el gobierno de José Mujica y la gestión de Carolina Cosse en Antel, el ente triplicó el dinero destinado al “sponsoreo de todo tipo de eventos, el pago de artistas y colectivos de artistas, y para espectáculos de Carnaval”. Esto se desprende de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por El País a la empresa, en el que se consulta por los gastos destinados a estos fines desde 2010 hasta el primer semestre de 2020.

Entre 2010 y 2019 Antel gastó en sponsoreo de artistas más de US$ 16 millones. Durante el gobierno de Mujica, cuando la presidenta del ente era la actual intendenta capitalina, fue cuando se hizo el mayor aporte para realización de espectáculos, pasando de US$ 917.749 en 2010 a US$ 2.682.880 en 2014.



El líder del MPP gobernó hasta el 1° de marzo de 2015, luego volvió Vázquez y Cosse pasó al Ministerio de Industria, y ese año el aporte para este tipo de eventos pasó a ser de US$ 1.531.429. Todas las cifras están expresadas en dólares corrientes para que puedan ser comparables.



El segundo período de Vázquez marcó un descenso del dinero destinado a sponsoreo, llegando en 2016 a ser de solo US$ 735.010, aunque en los siguientes años la cifra volvió a aumentar, superando el millón y medio en 2019.



Los años en que los gobiernos de Mujica y el segundo Vázquez pusieron más dinero para espectáculos con artistas en vivo fueron 2014 y 2019, respectivamente, cuando se disputaron elecciones nacionales.

En el primer semestre de 2020, con dos meses de gobierno de Vázquez e iniciada la administración Luis Lacalle Pou a partir del 1° de marzo, Antel aportó unos US$ 700.000 para sponsoreos.

Murga compañera.

El 21 de noviembre el semanario Voces publicó una extensa entrevista con Rafael Cotelo, conductor de radio y televisión, y también una de las figuras del carnaval montevideano. Cotelo se hizo conocido como cupletero en Agarrate Catalina, una murga muy cercana Mujica, tanto así que, además de imitarlo en múltiples ocasiones, en 2009 le llegó a hacer uno de los jingles de campaña. Allí le preguntaban a Cotelo qué injerencia tenía Antel en el carnaval, a lo que este contestó que ninguna, pese a que aseguró que el ente puso “un montón” de plata “en todas” las murgas.



Según la respuesta al pedido de información hecho por El País, la Dirección de Espectáculos Carnavaleros Populares del Uruguay (Daecpu) recibió de parte de Antel US$ 3.229.579 entre 2010 y 2020. En tanto, para otros eventos de carnaval, tanto en Montevideo como en otros departamentos del país, el ente aportó US$ 915.360.

Dinero que aportó Antel a espectáculos carnavaleros. Foto: El País.

La respuesta dada por Antel se divide en tres categorías de eventos: artistas, carnaval y otros. La mayoría de los sponsoreos están ubicados dentro del rubro otros pero, según constató El País, allí también se incluyeron algunos espectáculos de carnaval que no figuran en el casillero correcto. Es el caso, por ejemplo, de los US$ 42.000 que la empresa pública le entregó en 2011 a dos productores de “La Garditana que se quedó… 100 años de murga”.



En cuanto al dinero entregado a Daecpu, se repite la misma lógica que con los gastos realizados por Antel a nivel global como sponsor: la administración con Mujica en la Presidencia y Cosse a la cabeza del ente fue la que hizo el mayor aporte. La entidad pasó de recibir US$ 180.000 en 2010 a US$ 451.393 en 2014. En el período de Vázquez el dinero destinado a Daecpu fue cayendo año a año, aunque nunca a las cifras previas a Mujica, y en 2019 se le destinaron US$ 343.148.



La plata que Antel puso para el carnaval montevideano no tiene punto de comparación con lo destinado al interior. Para entender esto analicemos solo este último año: en total se gastaron US$ 411.315 para carnaval y el 83% de este dinero -esos más de US$ 343 mil- fueron a parar a la entidad montevideana. De hecho, de ese restante 17% no se sabe qué fue para el interior y qué para otros festejos montevideanos en homenaje al dios Momo.



Es que la respuesta brindada por Antel a El País solo contiene el nombre de las firmas -muchas de ellas sociedades anónimas-, ministerios, intendencias o particulares beneficiados, pero no aclara los detalles de cada uno de los eventos. De hecho, desde Antel advirtieron que en muchos de los casos existe una cláusula de confidencialidad que impide brindar información precisa (ver aparte).



Por otro lado, el programa de radio “Así nos va”, emitido por radio Carve, informó esta semana que Antel gastó US$ 194 millones entre 2005 y 2019 entre campañas publicitarias, exposiciones y ferias, avisos y un cuarto rubro denominado “otros propaganda”.