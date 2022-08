Cosse a Raffo: "Es una falsa dicotomía" decir que se invierte lo mismo en TvCiudad que en arreglar calles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se refirió en una entrevista al señalamiento que hizo días atrás la presidenta de la Departamental de Montevideo por el Partido Nacional, Laura Raffo, quien aseguró que, según la última Rendición de Cuentas, "se invirtió la misma cantidad de dinero en TV Ciudad que en el mantenimiento de las calles de todo el departamento". "No recuerdo de memoria la cifra. Sobre detalles numéricos de este tema Mauricio Zunino, mi primer suplente, puede darlos", expresó la jerarca.

De todas formas, para Cosse, el planteo de Raffo genera una falsa dicotomía. "Una ciudad es una cuestión muy compleja. No es una lista de columnas de una planilla de cálculo. Pasan muchas cosas al mismo tiempo; salís de tu casa y apenas ponés un pie en la vereda empezás a tener un intercambio con los demás", detalló en diálogo con Nada que perder (M24).



Además, apuntó que la visión de Raffo "es muy limitada", en tanto "la cultura, la información y demás también es parte de la acción de la Intendencia. Planteamos todas nuestras responsabilidades y tratamos de cumplirlas".



"Al no haber tenido el préstamo del BID en tiempo y forma y tener que empezar de vuelta, se atrasa una gran cantidad de reparación de calles. Gran parte de los problemas de las calles tienen que ver con los problemas de saneamiento. En el proyecto inicial teníamos varios ítems, en particular de la red de Arteaga, porque a veces ves un pozo en la calle y la gran mayoría son por problemas de saneamiento. Entonces... hay que ser coherente", disparó.

Reformulación de proyecto de saneamiento

En la misma entrevista, la intendenta de Montevideo detalló cómo se reformuló el nuevo proyecto de saneamiento a realizar con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para Cosse, el rechazo a la propuesta inicial se dio porque "ha habido una profunda incomprensión del tratamiento general del medioambiente. En el mundo se habla de saneamiento ambiental y es imposible no identificar el saneamiento".



"En Montevideo hay más de 300 basurales y hay un equipo enorme trabajando en eso. Con estos créditos a corto plazo vamos a invertir en las plantas de clasificación", detalló la intendenta y aseguró que desplegará "un plan B" con "aspectos objetivos que demuestran lo acertado" de su estrategia ambiental.

Agregó, además, que "gobernar en base a evidencia" implica asumir los errores, como poner volquetas para la recolección de podas. "No funcionó", reflexionó, y felicitó la nueva iniciativa de agenda telefónica para continuar con el servicio de recolección.

Candidatura a la presidencia: "Nuestra preocupación tiene que ser el 2022"

Finalmente, Cosse dijo que desde su administración se está "trabajando mucho, la situación está compleja en términos de seguridad, la plata no alcanza…". "Nuestra preocupación tiene que ser el 2022. No tenemos que dejar que nos apuren, que nos marquen otros la agenda", enfatizó.

Para el 2022, su objetivo es claro: "Caminar, caminar, caminar, estar al lado de la gente y que no nos apuren y no nos marquen la agenda". Cosse asegura sentir "un afecto enorme" de la gente que la ve como potencial candidata a la presidencia, pero hoy quiere seguir trabajando por Montevideo por el Frente Amplio. "Después juntos construiremos la agenda que sea mejor para el país", sentenció.