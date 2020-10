Cosse se opone a posible venta del Dique Mauá y afirmó que se lo transmitió a Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carolina Cosse, intendenta electa de Montevideo, se manifestó este lunes en contra de una posible venta del Dique Mauá frente al cambio de normativa que incluye el proyecto de Ley de Presupuesto, que abre esta oportunidad.

"No creo que sea conveniente para el Uruguay vender el Dique Mauá", señaló Cosse en rueda de prensa, en la que subrayó que "habría que aprovechar" el llamado de la anterior gestión del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), a cargo en aquél entonces por Guillermo Moncecchi, quien sucedió a Cosse en ese cargo.

Esta iniciativa se generó luego de que los diputados del Frente Amplio vetaran en octubre de 2018 la propuesta del empresario Juan Carlos López Mena de instalar allí una nueva terminal fluvio-marítima con una inversión de unos US$ 200 millones. Esta idea contó con el visto bueno del Poder Ejecutivo y la Intendencia de Montevideo pero fracasó en el Parlamento.

En julio de 2020 López Mena demostró interés en la construcción de un puerto en la zona de Punta Carretas, porque hace que la obra sea “mucho más económica”, e incluso dijo que recorrió el lugar con ingenieros.

Cosse destacó que las bases del llamado al que hizo referencia tomaron en cuenta las sugerencias enviadas por 825 ciudadanos uruguayos en una consulta abierta. El llamado fue realizado por el MIEM, con el apoyo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Udelar y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Finalmente, en octubre de 2019 fueron seleccionados dos proyectos para esa zona: “Biosur” y “Patio Mauá” que fueron premiadas con US$ 20.000 cada una.

Para la intendenta electa "lo mejor" sería "tomar esas expresiones de interés como una inspiración y si aparece una iniciativa privada que plantee algún modelo de negocios razonable y bueno para Montevideo y para el Uruguay, bueno vamo' arriba".

Cosse también señaló que le mencionó al presidente Luis Lacalle Pou este "proceso anterior", y que también hablaron sobre "las expresiones de interés y nada más".

Consultada sobre los cambios propuestos en el proyecto de Ley de Presupuesto que establecen la potestad de conceder estos espacios al Poder Ejecutivo, dijo: "Me parece que es sano que permanezca la intervención legislativa".

"El Poder Ejecutivo declarará la prescindencia de los bienes, asignándoles el destino correspondiente", señala el artículo 64 del proyecto de Ley de Presupuesto que ahora está en tratamiento en el Parlamento.

Este artículo además prevé la creación del programa de Racionalización de Bienes Inmuebles del Estado, que evaluará cuáles son prescindibles y cuáles no. Los prescindibles pasarán a nutrir la cartera del Ministerio de Vivienda, siempre que este acepte la entrega. Si la cartera no lo acepta y mientras no existan restricciones legales que lo impidan, deberá ser enajenado.

En tanto, el artículo 65 sostiene que la enajenación de los inmuebles declarados prescindibles no requerirá de una ley o de la autorización de la Junta Departamental, así como establece que pueden ser enajenados a un fideicomiso.

El ministro de Industria Omar Paganini compareció el 15 de setiembre a la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes. En la versión taquigráfica de esta instancia la diputada frenteamplista Bettiana Díaz le consultó al jerarca si el artículo 64 "alcanza" al predio del Dique Mauá.

"Sobre la venta de inmuebles, puedo decir que el Dique Mauá está incluido en el paquete. Para que conste en la versión taquigráfica digo que este Ministerio pretende que lo que se reciba por el producido de todas esas ventas se utilice para tener una oficina porque no tenemos. Hoy estamos funcionando en cuatro edificios distintos; uno es prestado o no prestado, porque se trata del cuarto piso del edificio de Ancap. Pretendemos tener una sede, pero será una pelea que tendremos que dar en su momento. El dique Mauá está dentro de lo que se puede enajenar y tenemos entendido que se ha presentado una iniciativa privada. Veremos qué pasa con eso", respondió Paganini en la Comisión de Diputados.