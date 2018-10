Proyecto de enajenación del dique Mauá no prosperó en el Frente Amplio

El proyecto de ley que permite la enajenación de predios en la zona del dique Mauá no prosperará por diferencias a la interna de la coalición. El tema fue analizado este viernes en la Mesa Política del Frente Amplio, dijeron a El País fuentes políticas.



La Departamental del partido había opinado en contra de la iniciativa y si bien fue sancionado en el Senado no cuenta con los votos para ser aprobado en la Cámara de Diputados, ya que tiene la oposición de varios sectores dentro de la coalición.



Si bien en un principio la iniciativa tuvo apoyo del oficialismo y del Partido Nacional, se le realizaron modificaciones en el Senado y por esto debió pasar a la Cámara de Diputados.



El objetivo del proyecto era construir un puerto fluvial y el único que se presentó para concretar la obra fue el empresario Juan Carlos López Mena, con un proyecto que podría superar los US$ 200 millones, lo que constituiría la inversión más importante en la capital del país en lo que va del siglo XXI.



Mientras el Senado debatía sobre el proyecto, el expresidente José Mujica sugirió que López Mena utilizaría los títulos de los predios para garantizar la obtención de los recursos necesarios en la banca internacional.



A partir de esta situación, los blancos propusieron dejar expresamente consagrado en el articulado que para conseguir la financiación para la obra López Mena no puede respaldarse patrimonialmente en los dos predios a enajenar.