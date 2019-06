Cosse dijo que aceptó debatir con Sartori y con Lacalle Pou pero que ellos se negaron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La precandidata por el Frente Amplio Carolina Cosse dijo este jueves que el semanario Búsqueda le propuso debatir con Luis Lacalle Pou y Juan Sartori y que los dos precandidatos blancos se negaron.



"Hace dos días Búsqueda me propuso debatir con Sartori, acepté, Sartori no aceptó", dijo Cosse durante una entrevista con VTV Noticias y agregó que el semanario también le propuso debatir con el líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou.



"Me propuso debatir con Lacalle Puu, acepté, Lacalle Pou no aceptó", indicó Cosse.

Búsqueda en su edición de este jueves brinda esta misma información: que Cosse dio el sí a la propuesta de debatir pero que no fue aceptada ni por Lacalle Pou ni por Sartori.

Por otro lado la exministra de Industria dijo que esta noche seguirá de cerca el debate entre Oscar Andrade (Frente Amplio) y Ernesto Talvi (Partido Colorado).



"Lo voy a ir a ver especialmente al Bar de Vida donde va haber una actividad de la lista amplia, la 4220. Me invitaron y nos vamos a quedar ahí viendo el debate", comentó.



"Estoy segura Oscar (Andrade) nos va a dejar a los frenteamplistas orgullosos de ser frenteamplistas", dijo.



Cosse también se refirió al vínculo con Daniel Martínez, que lidera en intención de voto dentro del Frente Amplio según las encuestas, y dijo que tiene una buena relación con el exintendente de Montevideo.



"Los candidatos estamos a full con la campaña, todos con una agenda muy intensa y es muy probable que no podamos estar todo el tiempo tomándonos un café", consideró Cosse y agregó: "Yo como presidenta de Antel y cuando él era senador íbamos juntos en el auto al interior a radios comunitarias, tengo una buena relación".



Andrade y Talvi debaten esta noche

Hoy a partir de las 21 horas en Canal 4 se emitirá el primer debate televisivo por la campaña electoral en donde Ernesto Talvi y Oscar Andrade intercambiarán sus puntos de vista en una instancia que está prevista se extienda por 60 minutos.