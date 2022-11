Cosse apuntó contra el Partido Nacional y Lacalle tras conocerse chats sobre senadores del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"¿El jefe de seguridad del presidente ofreciendo intervenir el Whatsapp de dos senadores? Es una barbaridad", lanzó este martes de mañana Carolina Cosse, horas más tarde de que trascendieran chats en los que le solicitaron a Alejandro Astesiano datos personales de los senadores opositores Charles Carrera y Mario Bergara.

"Estamos en un momento muy delicado del Uruguay", destacó Cosse sobre las capturas que informó ayer La Diaria con el pedido al excustodio que está siendo investigado por la falsificación de documentos para ciudadanos extranjeros. En capturas de pantalla que forman de la investigación judicial, se ve como piden a Astesiano que consiga datos "personales" para "atar" a los senadores que presentaron una denuncia contra el acuerdo del gobierno con Katoen Natie en el puerto de Montevideo, que fue archivada ayer por el fiscal Gilberto Rodríguez.



Consultada sobre qué postura espera del presidente Luis Lacalle Pou en esta coyuntura, Cosse lanzó: "Me gustaría ver un presidente que no esté en negación, y que no responda esto con dichos personales. Tiene una responsabilidad institucional, su jefe de seguridad en la Torre Ejecutiva estaba en una organización para delinquir".



"Es gravísimo lo que pasó ayer y me parece que el Frente y todos los ciudadanos honestos del Uruguay tienen que tener una convicción muy fuerte, muy firme, y al mismo tiempo de no tratar de dañar más al Uruguay. Es muy difícil", valoró Cosse.



E incluso dio un paso más: "Nos están poniendo en una situación en la que somos todos víctimas". Tras ser consultada sobre si se refería específicamente al gobierno, retrucó: "Yo creo que sí, que el partido de gobierno al no reconocer esto como un tema serio y hacer todas las investigaciones que tenga que hacer... aunque esté en la Justicia, los organismos pueden hacer investigaciones administrativas, pueden ser activamente colaborativos con la Justicia, pueden tener gestos de transparencia y apertura".

"Acá hay que asumir la responsabilidad, no le quiero endilgar al sistema político un problema que tiene el partido de gobierno, que lo tiene que resolver", desafió Cosse.



"Me imagino la preocupación de los integrantes de la coalición, porque es notorio que esto es un caso grave y creo que el Partido Nacional tiene que asumir que este es un tema serio y tomarlo, enfrentarlo, hasta las últimas consecuencias por el bien del Partido Nacional y por el bien del sistema político", destacó la intendenta, quien puntualizó: "Estamos viviendo un escándalo de corrupción, que todos los días se destapa algo nuevo".



"Uruguay tiene un problema, lo saco del presidente, es Uruguay el que tiene un problema. Creo que el Partido Nacional tiene que asumir que estamos con un problema y tomar medidas institucionales, colaborar activamente, llevar adelante investigaciones administrativas. Ahora porque un tema está en la Justicia no se puede investigar en los organismos, ¿dónde se vio?", lanzó Cosse, quien pidió que haya una investigación administrativa en Torre Ejecutiva.

"Lo que pasó es gravísimo, es muy grave para el Uruguay", insistió Cosse en diálogo con Así Nos Va (Radio Carve), y consideró necesario que los ciudadanos "honestos" tengan "conciencia" de que "estamos en un problema y hay que tratar de limpiar el nombre de Uruguay".



En esa línea, manifestó que "hay un hecho de corrupción en la Torre Ejecutiva y a eso se suma haberle dado un pasaporte a un narcotraficante que estaba preso por usar un pasaporte falso (...) y además se suma la inseguridad de la base de datos, (porque) 80.000 datos fueron dados a conocer, hackeados, y eso dónde está, quién lo tiene ahora", dijo Cosse en referencia a un hackeo en 2020 que comprometió la información de, al menos, 84.000 pasaportes electrónicos.



"Qué va a pasar cuando alguien viaje con un pasaporte uruguayo, qué imagen le queda a Uruguay en los foros internacionales, en las conversaciones bilaterales un país que llegó a tener los índices más bajos de corrupción, reconocido por organismos internacionales", apuntó Cosse. No se trata de "opinar, son los hechos objetivos de un escándalo que estamos teniendo", aseguró.

"Toda mi solidaridad con Charles Carrera y Mario Bergara, estas prácticas vergonzantes le hacen un enorme daño a nuestro país y a nuestra democracia", había tuiteado este lunes la intendenta de Montevideo.