Corte Electoral valida recurso y se realizarán dos campañas por firmas contra la LUC

Enero y pandemia: el escenario parece no ser el mejor para la campaña por la derogación de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Sin embargo, tanto en el Frente Amplio como en el Pit-Cnt son optimistas y se propusieron como meta alcanzar las 300.000 firmas entre fines de febrero y principios de marzo.

En paralelo, la Corte Electoral validó el jueves un recurso de referéndum total contra la ley, presentado por la Coordinadora Contra Toda la LUC, por lo que a partir de las próximas horas habrá dos campañas de recolección de firmas. Fuentes de la Corte Electoral confirmaron a El País que -como ocurrió oportunamente con el Pit-Cnt- este grupo quedó habilitado para recolectar firmas.

En tanto, el “lanzamiento grande”, como lo llaman, se hará luego de alcanzado ese primer objetivo. El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo a El País que “se está en el camino” de llegar a las 300.000 firmas en los primeros días de marzo o a mitad de ese mes. “Al ritmo que vamos me da la impresión de que es enormemente posible. Vamos bien encaminados”, acotó.



El objetivo final es alcanzar 680.000 firmas (25% del padrón electoral) en julio, pero se calcula que se deben entregar 720.000 porque siempre hay un porcentaje que queda descartado. Si se llega a la meta, se convoca el referéndum derogatorio de la LUC.



Se imprimieron un millón de papeletas y se instalaron mesas en más de 300 locales en todo el país para firmar. Toda la estructura del FA, más la del Pit-Cnt y otras organizaciones como la Intersocial Feminista y Fucvam, están a disposición de la campaña. Eso sumado a otras 40 instituciones en todo el país.

Sindicatos, comités de base, locales de sectores del Frente Amplio y de la FEUU tienen sus puertas abiertas para recolectar firmas. Además, en breve se instalarán mesas en las plazas públicas con las correspondientes medidas de seguridad: uso de tapabocas, alcohol en gel y distanciamiento social para evitar contagios de COVID-19.

Todas las semanas, los organizadores de la campaña se reúnen para evaluar la marcha de la misma. “Hay un entusiasmo sorpresivo y pensamos que el aluvión será impresionante”, dijo a El País una fuente del FA.



En principio no está previsto hacer una campaña de televisión, pero figuras políticas, de la academia, la cultura y el deporte saldrán a militar por la derogación de la ley que es el buque insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou.



En paralelo a lo presencial, se habilitó la web www.yofirmo.uy donde se puede imprimir la papeleta, colocar la huella y luego enviarla de forma digital. Esta es una vía alternativa, aunque no la principal de la campaña.

El presidente del Pit-Cnt dijo que “es muy poco tiempo de recolección”, ya que se comenzó el 30 de diciembre, aunque la campaña “viene muy bien”.



“La estrategia de llegar a los hogares por medio de los compañeros está funcionando. La estrategia de que sea casa a casa, pensando en cada manzana, en cada fábrica, está dando resultados. Y eso que estamos en los primeros días de enero”, reflexionó Pereira.

Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt. Foto: Estefanía Leal

En ese marco, admitió que el primer mes del año “es difícil para cualquier tarea militante”, aunque hay miles de sindicalistas trabajando para lograr el objetivo. “Ya llegaron varios miles de firmas”, dijo, aunque prefirió no dar números en este momento.



Explicó que por la pandemia “lleva más tiempo el levantamiento de cada firma” y que ello supone “mayor paciencia”.



Debate por la LUC.

La campaña contra la LUC convoca a firmar en defensa del derecho a estar informado, debatir y ser tenido en cuenta a la hora de la aprobación de leyes.



Los promotores del referéndum argumentan que se trata de una ley “ómnibus”, originalmente de más 500 artículos, que fue tratada en menos de 90 días por el Parlamento. Y que las organizaciones sociales solo tuvieron 15 minutos cada una para expresar sus puntos de vista. Los argumentos centrales de la campaña pasan por tres ejes, en los que se afirma que la LUC es desestatizadora, concentradora y represiva.

Protesta y movilización contra la LUC. Foto: Marcelo Bonjour

Se sostiene que es desestatizadora porque elimina la concepción de sistema de educación pública y “lesiona derechos” de docentes. También se argumenta que “se establecen normas que restringen el derecho de huelga y de protesta social”. También advierten que se crea “un sistema de arrendamientos de viviendas que somete al inquilino a un mecanismo de desalojo exprés aún siendo buen pagador”. Se asegura que la ley es concentradora, por ejemplo cuando “introduce una regla fiscal que le da un marco legal con un amplio margen de discrecionalidad al Poder Ejecutivo para restringir el gasto”. Y se la califica de “represiva” por “el aumento de la discrecionalidad en el accionar policial”. Se la responsabiliza de generar condiciones para un sistema de “gatillo fácil”.



Pereira dijo a El País que si bien no se pedirá realizar debates, están dispuestos a aceptar este tipo de instancias con integrantes del gobierno o de la coalición. “Parto de la base de que el debate de ideas en una sociedad democrática es fundamental”, subrayó.

Pedido para extender el plazo de la campaña La Coordinadora Contra Toda la LUC también solicitó hace varios días a la Corte Electoral una prórroga en el tiempo estipulado para juntar las firmas que permitan llevar a cabo el referéndum. Sobre esto no hubo un pronunciamiento.



El ministro Alberto Castelar explicó que la extensión del plazo no es algo que pueda resolver la corporación. “Eso tendría que ser objeto de una ley, la cual establece cuál es el plazo a partir de la fecha de promulgación de la misma”, indicó.



También desde la coordinadora se admitió que la extensión del plazo es resorte del Poder Legislativo, aunque se entiende que la Corte podría sugerirlo al Parlamento.



“La Corte puede resolver que el tema es importante y trasladarlo al Poder Legislativo, o decir que no lo es y dejarlo así”, dijo Fernando Moyano, otro de los integrantes del grupo.

Hoy se presenta la nueva propuesta El jueves fue el último día de plazo que tenía la Corte Electoral para hacer objeciones al recurso de referéndum total contra la Ley de Urgente Consideración, presentado por la Coordinadora Contra Toda la LUC. Al no hacerlo, este grupo que integran distintos actores sociales y sindicales quedó habilitado para recolectar firmas de forma paralela a la campaña del Pit-Cnt.



El ministro de la Corte Electoral Alberto Castelar informó a El País que el grupo, efectivamente, cuenta con luz verde para presentar su campaña, lo cual hará hoy a las 18:00 horas en conferencia de prensa.



“La Corte lo que hace es revisar los aspectos formales, que cumplan con enunciar correctamente cuáles son los artículos por los cuales adhieren al recurso de referéndum y chequear que quienes lo patrocinan tengan su credencial cívica vigente. Y si no hay ninguna observación al respecto, el recurso queda aceptado. En caso contrario, la Corte se hubiera expedido”, indicó.



El ministro explicó que la Corte no está sesionando actualmente pero que se encuentra en funciones, y que como no fue necesario tomar alguna resolución, el recurso fue aceptado.



Uno de los voceros de la Coordinadora Contra Toda la LUC, Camilo Almirón, dijo a El País que el grupo se movilizará en todo el país para recolectar las firmas, “cumpliendo a rajatabla con todos los protocolos necesarios”.



“Estaríamos lanzando una primera etapa que alcanzaría varios puntos del territorio nacional, en coordinación con diversas organizaciones y referentes de los departamentos”, señaló.



“Ya se mandaron a imprimir las primeras papeletas y en estos días estaremos armando los kits para repartir con estos compañeros con los que hemos hecho contacto y diversas reuniones”, agregó Almirón.