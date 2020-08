Constitucionalista Risso sobre proyecto de Manini: "Tiene errores jurídicos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El abogado constitucionalista Martín Risso se refirió al proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto para reinstalar la Ley de Caducidad y remarcó que el mismo tiene "errores jurídicos". Además, destacó que "si son delitos de lesa humanidad definitivamente no prescriben".

"En el año 1975, de acuerdo a lo que establece la Constitución y por unanimidad de votos de miembros de la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes, Uruguay decidió habilitar al Poder Ejecutivo la ratificación de la convención americana y autorizarlo para que se sometiera a la convención de la Corte Interamericana (...) No es la primera ni la única vez que Uruguay, como todos los países serios, se somete a la jurisdicción de organismos internacionales", detalló en diálogo con "Doble click" (radio Del Sol).



Por ese motivo, indicó que "el artículo 1 definitivamente está mal". "Nadie puede discutir que esa sentencia es obligatoria para el Uruguay. Las sentencias son obligatorias en el ámbito internacional y en el ámbito interno y eso no se discute desde hace siglos", subrayó.



Respecto a los artículos 3 y 4, manifestó que "la parte de la prescripción va directamente en contra de la sentencia de la Corte Interamericana". Asimismo agregó que "sería un daño al prestigio internacional del país" y "tendría consecuencias muy graves para el futuro del Uruguay".



"Los delitos graves no prescriben y si son delitos de lesa humanidad definitavemnte no prescriben", aclaró.



"Si los delitos cometidos durante la dictadura son o no son de lesa humanidad, eso tiene dos bibliotecas. Una tradicional, de principios del siglo XX, que dice que no salvo que haya una ley que los establezca como tales. (...) Hay una segunda posición que es la mayoritaria en esto, en América, Europa y Naciones Unidas, que dice que no. Siempre estos delitos fueron imprescriptibles, no amnistiables y que pueden ser perseguidos en cualquier país del mundo. Esta segunda posición que es la dominante en la actualidad, es la que se fundamenta la sentencia de la Corte Interamericana", dijo el constitucionalista.



Risso fue enfático y sostuvo que "esa doble biblioteca se terminó en Uruguay" porque mismo "la terminó la Corte Interamericana".



"Es mucho más grave que una inconstitucionalidad y tiene otro problema. Cualquier juez, enfrentarlo a esta ley si es que se aprueba y a la sentencia de la Corte Interamericana, podría decir: 'voy a aplicar la sentencia de la Corte Interamericana y no la ley'", finalizó.

Cabildo Abierto presentó ayer este proyecto de Ley ante la Cámara de Senadores. El mismo consta de siete artículos y lleva la firma del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y Guillermo Domenech y Raúl Lozano.

Los integrantes de Cabildo Abierto esperan que el texto del proyecto sea discutido en la próxima reunión de coordinación de bancada de la coalición de gobierno.



Ayer, durante la media hora previa de la sesión del Senado, Manini Ríos sostuvo que "esa ley (la de Caducidad), la más legitimada de todas nuestras leyes, fue derogada por la mayoría de un voto en el Senado en el año 2011, por una ley que en parte fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y a partir de ahí se abrió el camino para que ciertos magistrados actuaran con total impunidad alentados por un coro al que solo le interesa la venganza".