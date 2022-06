El consejo de Mujica a los colombianos tras la victoria de Petro en la segunda vuelta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"No miren hacia atrás tanto, miren un poco más hacia adelante", recomendó este lunes de mañana el expresidente José Mujica, a horas de la victoria del exguerrillero Gustavo Petro en la segunda vuelta de Colombia, que asumirá el 7 de agosto como el primer presidente de izquierda en ese país tras vencer al populista Rodolfo Hernández.

En diálogo con la radio colombiana W, Mujica fue consultado por los miedos y prejuicios que hay en Colombia porque Petro es exguerrillero, y retrucó: "Esa es la ventaja, conoce el dolor desde los dos lados. El problema es superarlo. No se puede andar toda la vida cobrando cuentas del pasado, hay que poner proa al porvenir".

"El pasado no tiene arreglo, lo que tiene arreglo es el porvenir, que sea mejor que lo anterior, y esa es la verdadera lucha que tiene Colombia", añadió en ese tono, Mujica, que a continuación recomendó: "No miren hacia atrás tanto, miren un poco más hacia adelante".



El expresidente dijo que respaldó a Petro en su carrera para llegar al sillón presidencial de la Casa de Nariño porque "ha sufrido mucho, conoce la realidad desde distintos puntos, fue administrador de una ciudad importante (Bogotá), porque hay experiencia; está maduro y no destruido por los años, está con sesenta y pocos años, está en el ápice de un hombre de Estado, porque tiene que tener experiencia, mucha experiencia, no ser atropellado, desconfiar de las decisiones (...) tampoco puede ser un anciano destruido porque se acaba la fuerza". En los últimos días, Mujica grabó dos videos en apoyo al exguerrillero colombianos.



"Para muchos es un día de fiesta, pero para mí es un día de compromiso", sostuvo el expresidente, que llamó a que los colombianos "acompañen" a Petro en su administración.



Destacó que "hay que ayudar mucho al nuevo presidente", y puntualizó que este "no es un dios, es solo un presidente, que no puede hacer magia, necesita la colaboración de buena parte de su pueblo".



Consultado sobre qué significa este paso que dieron los ciudadanos colombianos al elegir la fórmula de Petro, sostuvo: "Pienso que es una oportunidad para intentar aprender de nuestro propio dolor y empezar por entender que llegar al gobierno es una responsabilidad. Ahora la lucha en una sociedad como Colombia es la lucha porque algunos enemigos se puedan transformar en adversarios, que no es lo mismo (...) lo primero que necesita Colombia es paz para enfrentar los problemas sociales". "Si hay que criticar, criticar, pero no lastimándose, no hiriéndose (...)", dijo.



"Es paradojalmente un país formidablemente rico, probablemente de los más ricos de nuestro continente del punto de vista potencial y no se justifica los dolores que ha pasado", añadió en esa línea.



El exguerrillero tupamaro llamó a "dejar en la historia (de) pasarse la cuenta a tiros, que ha sido la historia de Colombia desde aquél fatídico asesinato de Gaitán hace tantos años", en referencia al candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán en 1948. "Hay que dar vuelta toda esa historia, luchen por ustedes mismos, colombianos", subrayó.



"Más vale una sociedad que rezongue, y rezongar entre nosotros pero no irnos a los tiros. ¿Por qué? Porque el capital de la paz y seguridad es mutuo, es para todos. Quien quiera resolver a tiros no va a hacer otra cosa que encontrar la respuesta parecida y entonces estamos en un espiral que no termina nunca", enfatizó.



Acuerdos de paz "Es una obra inconclusa, que soñó con salir del espiral de violencia, y desgraciadamente las contradicciones de la propia Colombia hicieron que lo que se escribió en papel después en la práctica no se podía respetar porque hay fuerzas que se encargan de... y es probablemente el desafío más grande que tiene Petro en lo inmediato, como desarticular esa violencia que está en el seno de la sociedad", dijo Mujica sobre los acuerdos de paz en Colombia, que se firmaron en 2016 y hasta le valieron el Premio Nobel de la Paz al expresidente colombiano Juan Manuel Santos.