Congreso de Alianza País: de "los uruguayos no se sienten bien" al pedido de analizar allanamientos nocturnos

Javier García, senador del Partido Nacional y exministro de Defensa, afirmó durante el congreso de su sector Alianza País que la organización política buscará iniciar conversaciones con el resto de los partidos para volver a revisar la idea de habilitar los allanamientos nocturnos.

"Si el Frente Amplio está dispuesto a sentarse a conversar para que se habilite en el marco de la Constitución y de la ley, con la reglamentación precisa que permita la garantía necesaria de la Justicia, para que se pueda allanar por la noche cuando hay un delito grave, aquí está el Partido Nacional", aseguró el senador durante su intervención en el congreso.

Javier García durante el Congreso de Alianza País. Foto: Lista 40.

García sostuvo que le iba a solicitar a Carlos Camy, también senador, que iniciara conversaciones con el Frente Amplio, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente sobre este tema, "para ver si todos estamos de acuerdo sin las urgencias del pasado y con el tiempo que tenemos ahora".

El senador también se mostró crítico con el accionar del presidente Yamandú Orsi y manifestó que, desde su fuerza política, muchas veces ven que "no se hace cargo". "Ejercer el liderazgo no es optativo o voluntario. El presidente tiene que hacerse cargo de los problemas del país, para eso fue elegido", manifestó.

Congreso de Alianza País. Foto: Leonardo Mainé/El País.

"Los uruguayos no se sienten bien, porque cuando uno está amenazado en su integridad o su vida, no es libre. La sociedad tiene limitada su libertad porque hay grupos, hay mafias, que se han dedicado a ejercer la autoridad donde no la ejerce el Estado", agregó.

El Frente Amplio ha "destruido la convivencia", según Da Silva

El senador Sebastián Da Silva, otro de los oradores, se mostró crítico con la gestión del Frente Amplio y aseguró que "está destruyendo los valores" que "han caracterizado al Uruguay como nación". "Han destruido la convivencia, han destruido la tolerancia", afirmó.

Por otra parte, opinó que hoy en día el rol del Partido Nacional no es "ganar el próximo gobierno" sino ser "los guardianes del país, que se está cayendo a pedazos".

Congreso de Alianza País. Foto: Leonardo Maine/El País.

Declaración del Congreso de Alianza País

Desde el sector señalaron en su declaración que "la inacción del gobierno", al igual que su "falta de liderazgo" ha causado "un malestar social creciente". "La falta de ejercicio de la autoridad, han permitido el avance de la violencia más desatada que le ha ganado al Estado su presencia en los barrios", marca el documento.

La declaración también critica al gobierno en materia económica y señala que se ve una "permanente disputa interna" al interior del oficialismo que "genera incertidumbre, desinversión, caída de la actividad y alertas serias en materia de empleo".

Por otra parte, se puso en cuestionamiento la forma que tiene el gobierno de mantener un diálogo con la oposición. "El Gobierno no ha promovido un dialogo sincero y leal con la oposición, y desde el primer día que asumió solo se preocupó en enfrentar y destruir los logros y avances de nuestro gobierno. Destruye, pero no construye", plantea el documento.