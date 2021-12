Comisión por el Sí presentó recurso y pidió que se cambie color celeste en papeleta del No

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes, Gustavo González y Rafael Michelini, en su calidad de promotores del recurso de referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) presentaron un "recurso de reposición" ante la Corte Electoral por "la atribución del color celeste a cualquier hoja de votación para el referéndum convocado".

Entre los fundamentos expresados está que "el color celeste es identitario de nuestra cultura y asociado a las grandes gestas deportivas de nuestro país".



"Popularmente se hace referencia a "la celeste" para despertar un sentimiento de unidad nacional. Por lo cual, no debería entonces asociarse con una de las partes que deberán pronunciarse en la futura consulta popular, porque el color celeste representa a todos", indica el comunicado dado a conocer tras la presentación del recurso.

El texto agrega que apenas se dieron a conocer los colores de las papeletas "aparecieron imágenes de todo tipo, sobre todo asociada a la camiseta de la selección uruguaya con la opción por "No".



Los representantes de la Comisión por el Sí solicitan que "se tenga por interpuesto en tiempo y forma el recurso de reposición" y que "se use otro color para individualizar la hoja de votación por el No".



La molestia por la definición de los colores fue adelantada en conferencia de prensa por José Olivera, otro de los integrantes de la Comisión por el Sí.