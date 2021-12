Qué colores de papeletas se usaron y cuál fue el resultado en plebiscitos y referéndum post dictadura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Más uruguayo? ¿Color ganador? ¿Color perdedor? El rosado y el celeste son los colores definidos por la Corte Electoral para las papeletas de Sí y No en el referéndum por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y la polémica está instalada.

La Comisión por el Sí ya anunció que impugnará esta definición. Entienden que el color celeste no debe ser usado por ninguna opción porque "identifica a todos los uruguayos", lo consideran "identitario".



¿Pero es la primera vez que se utiliza el celeste y el rosado? No. De hecho, el llamado "Referéndum de Ancap", que fue recordado este martes en el marco del paro de 24 horas que hizo el sindicato de la empresa pública tuvo papeletas de esos colores.



En esa ocasión la opción triunfadora fue el Sí, rosado, y el No quedó por el camino. Lo que se votaba era la derogación de la ley 17.448 que eliminaba el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo y el de la exportación de derivados del petróleo en manos de Ancap.