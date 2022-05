Comisión de Hacienda: FA propuso exonerar IVA a más cortes de carne pero no tuvo los votos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Legisladores del Frente Amplio presentaron este miércoles una minuta de comunicación que proponía extender la exoneración del IVA a otros cortes de carne más allá del asado, como la aguja, la aguja con hueso y la falda, pero no fue aprobada por la Comisión de Hacienda de Diputados.

La propuesta se realizó en el marco de la comparecencia del equipo económico, pero sin la propuesta de la ministra de Economía, Azucena Arbleche, lo que generó la molestia de los representantes de la oposición.



“Se nos contestó directamente que no se va incurrir en más medidas de exoneración y que se van a buscar políticas focalizadas”, dijo la diputada frenteamplista Bettiana Díaz en rueda de prensa a la salida del encuentro.



Por su parte, el diputado nacionalista Sebastián Andújar expresó que se votó negativo porque “el Ministerio de Economía está trabajando bien lo que es el mercado de precios y es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Economía. Lo que puede hacer el Poder Legislativo son aspiraciones”.

Además, Andújar puntualizó que en el encuentro se habló de la Rendición de Cuentas y de la minuta que salió por unanimidad del Senado, que implica quitarle el IVA a 19 alimentos durante seis meses. "Todavía falta un tiempo” para la Rendición, por lo que “puede haber muchos cambios en la economía”. “No es inteligente en este momento fantasear con modificar o incrementar el gasto en nuestro país”, apuntó.



En ese sentido, Díaz planteó que el subsecretario del Ministerio de Economía, Alejandro Irastorza, “dijo que no va a haber más medidas de exoneración de precios”. Entonces, la minuta que implica quitarle el IVA a 19 alimentos “no va a tener efecto”, expresó la legisladora.

Por otra parte, Andujar se refirió a las medidas económicas que propuso el Frente Amplio y dijo: “Una solución no se puede transformar en un problema”. “Las medidas que ha presentado el Frente Amplio hasta ahora tienen un costo de US$ 1.500 millones por año, el 10% del presupuesto nacional. ¿Eso es una solución o es un problema?”, cuestionó.



Consultada al respecto de la cifra de US$ 1.500 millones que mencionó el diputado, Díaz respondió: “Los cálculos de Andújar yo no los conozco, pero de todas maneras entendemos que en este momento es muy importante para la población contar con una malla de protección que tiene que hacer el Estado nacional”.