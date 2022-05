FA interpelará a Arbeleche; pobreza, salario y precios, entre los temas centrales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, será interpelada en Cámara de Diputados por la situación económica del país, informó Canal 5 Noticias y confirmó El País.

La interpelante será la diputada frenteamplista Bettiana Díaz y todavía no hay fecha fijada para la convocatoria, pero se espera que sea "con la mayor rapidez posible"; dijo la legisladora.



Precios, salarios, empleo y pobreza estarán entre los temas centrales de la interpelación.



Díaz puntualizó hoy en rueda de prensa que la bancada del Frente Amplio definió interpelar a la jerarca "evaluando todos los elementos” que hay sobre la mesa. “Decidimos finalmente interpelar a la ministra porque esos elementos tienen que ver con la manipulación de datos, con el manejo de datos, sobre pobreza y empleo que se agregan en el último tiempo”, señaló.

“También lo que está pasando con cómo se va a asegurar la recuperación del salario real, qué es lo que está pasando con el ingreso de los hogares y los precios, porque todavía no tenemos nada claro. Lo único que recibimos son anuncios, y mientras la gente sigue esperando, entonces queremos saber y conocer de primera mano por parte de la ministra cuál va a ser la estrategia para abordar estos problemas que tiene Uruguay”, definió.



Otro de los elementos que estuvo arriba de la mesa a la hora de pedir la interpelación fue la comparecencia del equipo económico de la Comisión de Hacienda de Diputados y sus resultados, manifestó la legisladora.

Arbeleche no asistió al encuentro, que el Frente Amplio convocó para hablar de precios y medidas como la exoneración el IVA para algunos productos. “Acá nos enteramos de que es un crédito que se le da a las empresas para descontar del IVA compra, o sea no se una exoneración”, puntualizó la diputada.



“No tenemos información sobre lo que está pasando con la política de contención de precios, y además esta convocatoria la habíamos pedido para después de (Semana) de Turismo y se trasladó hasta el 11 de mayo”, apuntó.



“Hoy, todo ese tiempo después, lo que nos plantean es que las medidas se van a anunciar en unos días entonces no se conoce cuál es la estrategia de precios”, añadió.



“Entiendo que fue ese el motivo por el que no vino la ministra, porque no tenía nada para decir en el Parlamento, y eso habla también del poco respeto que le tiene el Poder Ejecutivo al Parlamento”, acotó.