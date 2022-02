Comisión del "SÍ" afirma que "el gobierno está usando el dinero de los uruguayos para hacer su campaña"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Olivera, integrante de la comisión por el "Sí" en el marco del referéndum de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, dijo este lunes en rueda de prensa que, "lamentablemente, el gobierno está usando el dinero de todos los uruguayos para hacer la campaña" a favor de la opción del "NO" en la consulta popular.

Además, comentó: "El Estado quiso salir de la zona de confort diciendo que es una ley justa, buena y popular, pero no tiene otro argumento que decir que mentimos".



El gobierno "sigue sin querer debatir con argumentos el contenido de la LUC", agregó Olivera y sostuvo que para la comisión por el "SÍ" es "clave para que la ciudadanía pueda entender (la normativa) y definir su voto".

"Han circulado por el país con plata de todos los uruguayos haciendo campaña electoral a favor del "NO", y nos parece que no es justo en un sistema democrático donde muchas veces se nos ha prohibido algunos recursos que hubieran posibilitado difundir más nuestros planteos y postulados", añadió.



Sobre la posibilidad de realizar una cadena de televisión y radio a nivel nacional, contó que están "analizando el tema" y que aún no recibieron una "comunicación oficial". Tienen en la agenda insistir para que se pueda hacer.



A su vez, dijo que la comisión va a gestionar con la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) para que se les den minutos de publicidad en medios masivos de comunicación. Entienden que hay un "tratamiento muy desigual" en cómo se cubre el tema.

Por otra parte, aclaró que la comisión no tuvo participación en el debate que se hará mañana entre los senadores Óscar Andrade y Guido Manini Ríos.



No obstante, comentó que "se ha dado un fenómeno muy importante, que es que los legisladores del oficialismo se han negado sistemáticamente a discutir con voceros de las organizaciones sociales" que tienen posturas diferentes sobre ciertos temas.