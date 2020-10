Comisión de DD.HH. envió preguntas a Vázquez por el caso Gilberto Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los senadores integrantes de la Comisión Especial de Derechos Humanos le enviaron este miércoles al expresidente Tabaré Vázquez una serie de preguntas respecto a la investigación que se lleva adelante tras conocerse las confesiones realizadas por el militar retirado Gilberto Vázquez ante un Tribunal de Honor en 2006.

A diferencia de otros jerarcas, el exmandatario anunció que no se presentará en la comisión para responder las preguntas de los legisladores, y tampoco participará de una sesión virtual. En cambio, Vázquez anunció el lunes 5 de octubre que responderá de forma escrita las preguntas que le enviaran.

Por su parte, la presidenta de la comisión Amanda Della Ventura (Frente Amplio) indicó que los senadores de su partido decidieron no enviar preguntas al expresidente y explicó: "Entendíamos que quien está necesitando respuestas es la coalición y fueron los cuatro senadores de la coalición los que preguntaron".



"La comisión lo que puede hacer es invitar, (Vázquez) podía decidir no asistir ni prestarse a esto de las preguntas", expresó la senadora en declaraciones recogidas por Informe Nacional (Radio Uruguay) y agregó que las declaraciones del exsecretario de Presidencia durante la primera administración de Vázquez, Gonzalo Fernández, fueron claras.

Acá, una a una las preguntas enviadas por los senadores blancos Gloria Rodríguez y Jorge Gandini de forma individual. El País intentó comunicarse con la senadora colorada Carmen Sanguinetti y con el legislador cabildante Guillermo Domenech, pero no tuvo respuesta.

Jorge Gandini Partido Nacional

¿Recuerda usted esos hechos? ¿Los puede confirmar?



¿Recuerda usted si la Sra. Ministra llevó el expediente completo, que se inicia con las Actas del Tribunal de Honor; cuyo Presidente, General Dardo Grossi, remitió con fecha 14 de setiembre de 2006, bajo el “Objeto: Actuaciones y fallo Caso Cnel. ® Gilberto Vázquez” al Comando General del Ejército”, lo que consta a fojas 1 del expediente? ¿O si, por el contrario, la Sra. Ministra llevó en mano desde el Ministerio de Defensa Nacional, solamente el expediente administrativo, sin las “Actas” o “Actuaciones” que contienen las declaraciones del Cnel. Gilberto Vázquez ante ese Tribunal?



¿Recuerda usted haber leído el expediente caratulado “226 – Tribunales de Honor. Vázquez Gilberto. Cnel. ®” y las Actas que lo preceden?



Descontando que al menos accedió y pudo leer el Informe Jurídico de la Asesoría Letrada del Ministerio de Defensa Nacional -al que hace referencia en el “Atento:” de su Resolución del 28 de setiembre de 2006-, ¿No le llamó la atención el punto 27 de ese Informe realizado por la letrada informante, Dra. Nelly Méndez Curutchet, que da cuenta que “se resuelve por unanimidad de sus integrantes, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 77 del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas suspender estas actuaciones, lo que es comunicado al Sr. Encargado de Despacho del Comando General del Ejército”, y por tanto se advierte allí que el Tribunal tomó conocimiento de la comisión de algún delito, en el transcurso de las declaraciones del Cnel. Gilberto Vázquez?



¿Sabe usted por qué este asunto se tramitó, llevado en mano, un día jueves y no se consideró en el acuerdo habitual de los días martes?



¿Sabe usted por qué el expediente no ingresó por la Oficina de “Acuerdos” de Presidencia de la República; no pasó por su Asesoría Jurídica, ni por la Secretaría de Presidencia; tal como lo aseguró ante esta Comisión quien ocupara ese cargo, el Dr. Gonzalo Fernández?



¿Sabe usted por qué este expediente se tramitó en un solo día en la Presidencia de la República, y con este procedimiento tan excepcional y vertiginoso, tratándose de un tema y un caso de tanta sensibilidad, particularmente en ese momento?



¿Podría decirnos cuál fue el motivo por el que todo el procesamiento de este caso se tramitó después del acuerdo semanal de los martes, ingresando al Ministerio de Defensa Nacional el día miércoles 27, desarrollándose el trámite fuera del horario habitual de oficina y utilizando en todo el proceso, desde el ingreso al Ministerio de Defensa Nacional hasta que recibió su firma, sólo 36 horas...? ¿Había alguna razón para sacarlo tan rápido, evitando informes, controles, y su pasaje por oficinas de intervención habitual?



¿Recuerda usted haber sido informado verbalmente, con antelación al 28 de setiembre, por la Sra. Ministra u otra jerarquía militar o civil, de los contenidos de esas actuaciones y las confesiones en ellas registradas? Cuando llegó el expediente, y eventualmente las actuaciones a sus manos; ¿tenía conocimiento de su contenido?



Como usted sabe, en el año 2006 estaba plenamente vigente la llamada “Ley de Caducidad”, N° 15.848, que disponía -en aplicación de su artículo 3°-, que el Poder Ejecutivo debía informar a la Justicia si los hechos estaban comprendidos en el artículo 1° de dicha Ley y por tanto correspondía “Clausura”, o sí, por el contrario, no lo estaban y la Justicia podía continuar o iniciar sus actuaciones. ¿Puede explicar usted por qué no dio cuenta a la Justicia de las declaraciones del Cnel. Gilberto Vázquez, que contenían confesiones de hechos de apariencia delictiva?



En el caso que usted no conociera o no hubiera sido informado de las Actas con las declaraciones que dan cuenta de hechos aberrantes, confesiones de hechos delictivos, pactos o acuerdos; entre otros elementos; ¿Puede explicar cómo fue posible que firmara sin leer, o hacer leer; sin informarse o haber sido informado, una resolución administrativa de un Expediente caratulado “Cnel. ® Gilberto Vázquez”; acusado por la Justicia argentina de cometer delitos vinculados al Plan Cóndor y que se encontraba a la espera de la extradición a aquel país, asuntos todos públicamente conocidos en aquel tiempo?



En sus dos mandatos, recibió los resultantes de diferentes Tribunales de Honor. Partiendo de la misma hipótesis de la pregunta anterior, ¿puede expresar usted si siempre actuó de la misma manera -firmando las resoluciones sin leer las actuaciones–, como en los casos del Cnel Gilberto Vázquez en 2006 y en el caso del Tte.Cnel. José “Nino” Gavazzo en los años 2018-2019?



¿Puede confirmar usted las afirmaciones del Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Ángel Bertolotti, ante la Justicia del 11 de junio de 2007, en el Juzgado Penal 19, que figuran en el Expediente 2016.01433-0, sobre hechos que habrían acontecido en el período previo a su asunción como Presidente de la República en 2005?: “Cuando era Comandante en Jefe el Presidente nos citó a los tres Comandantes en Jefe, a su clínica y nos habló del plan: no tocar la ley de caducidad, aplicar en algunos casos el art.4 de la ley (Gelman,

Michelini y Gutiérrez Ruiz). La orden que existía era la de no comprometerme con dar nombres, ni responsables y que todo estaba dentro de lo que había estudiado la Comisión para la Paz. El 1° de marzo el Presidente dijo en su discurso cuál era su posición sobre los derechos humanos.



Nunca me dieron una orden concreta, solo comencé a investigar dentro del Ejército, lo que hice fue facilitar información y demostrar la disponibilidad del Ejército y querer aclarar los hechos y los sucesos, en las condiciones que dijo el Presidente: “sin nombres”. Nunca me pidieron nombres, no culpables, ni cabezas, ni víctimas y yo nunca se las dí.”



En esa reunión del año 2005 a la que se refiere el Gral.Bertolotti, y en la que habrían participado los tres Comandantes en Jefe; ¿Se alcanzó algún acuerdo con la intención de acotar las investigaciones en el marco de la Ley de Caducidad, y obtener información sobre hechos acontecidos durante los años de la dictadura, sin dar nombres ni responsables, para evitar derivaciones judiciales y penales?



¿Desea usted agregar algo más que pueda resultar de interés para

esta Comisión?

Gloria Rodríguez Partido Nacional

¿Al homologar el expediente Ud. advirtió de quién se trataba?



¿No le llamó la atención a Ud, que se trataba de un expediente sobre el TH de Gilberto Vázquez?



¿Recuerda qué fue lo que le informó la Ministra Berrutti al entregarle el expediente en mano para su homologación?



¿Por qué motivo no investigó sobre el fondo del asunto, es decir, no se cuestionó donde estaban las actas?



¿Ud. leyó en su momento el informe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional?



Si su respuesta es afirmativa, ¿No se cuestionó si se había cumplido con la comunicación a la cadena de mando de la existencia de presunción de delito prevista en el art. 77 del Reglamento de los TH y eventualmente la posible remisión a la Justicia?



¿Le preguntó en su momento a la Ministra Berrutti porqué le traía ese expediente en mano para su homologación?



¿Le preguntó a la Ministra Berrutti en su momento o ella le explicó por qué el expediente no ingresó por Acuerdos, para luego ser estudiado por la Asesoría Jurídica de Presidencia y luego avalado o controlado por el Secretario de Presidencia?



¿En sus primeros años de mandato era habitual que los Ministros le llevaran expedientes para homologar en mano a Suárez sin pasar por la Asesoría Jurídica de Presidencia?



El Dr. Gonzalo Fernández ante ésta Comisión puso como ejemplo de un caso en que el expediente pasa en forma directa del Ministro respetivo al Presidente de la República:



"A vía de ejemplo, las resoluciones de emisión de deuda que emitía el Ministerio de Economía y Finanzas, bonos del tesoro. normalmente iban de mano para preservar la reserva connatural al acto".



"De todas formas, es excepcional que no pase por las manos del secretario de la Presidencia. Si me pide un ejemplo de ello, creo que ya di uno: el caso de las resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas de emisión de deuda pública, que a veces eran llevadas de mano. También puedo mencionar alguna otra resolución que algún ministro traía a último momento por entender que era urgente: no tenía mayor problema en que se firmara sin recorrer el trámite habitual.



Nos puede decir Ud. ¿en qué casos sucedía esto y proporcionarnos algún ejemplo?



¿Los casos en que los expedientes pasaban en forma directa del Ministro al Presidente para su homologación coincidían con casos revestidos de urgencia o casos en que era necesario mantener reserva?



Específicamente, ¿era habitual que la Ministra de Defensa le llevara expedientes en mano a Suárez para homologar sin pasar por la Asesoría Jurídica de Presidencia? ¿Con qué frecuencia sucedía esto en su primer mandato presidencial?



¿Por qué este expediente proveniente justamente de ese Ministerio no cursó el trámite habitual de homologación que lo dota de ciertas controles y garantías, pasando primeramente por la Sección Acuerdos, luego por manos de la Asesoría Jurídica de Presidencia y por último por el Secretario de Presidencia, antes de llegar a sus manos?



Es decir, ¿por qué el expediente no pasó por sus asesores de confianza?



¿Por qué motivo el expediente tuvo un trámite inusualmente veloz para los tiempos de la Administración?



Sabe Ud. ¿por qué motivo al recibir el expediente un día jueves, no se esperó al día lunes para ser aprobado en Acuerdos como los demás expedientes?



El Dr. Bayardi habló ante ésta Comisión de "omisiones", de una "responsabilidad institucional". ¿Ud. considera que hubo omisiones por parte de los funcionarios públicos y electos en el curso de este expediente?



En caso afirmativo, ¿puede identificar quiénes habrían cometido esas omisiones?



¿Qué nos puede decir Ud, sobre esta nota de José Wainer que luce a fs. 19?



¿Le consta que José Wainer era funcionario de confianza de la Ministra?

En definitiva, en su opinión, ¿qué fue lo que sucedió en el MDN?



¿La Asesoría Jurídica no advirtió o no informó debidamente a la Ministra Berrutti acerca de la referencia al art. 77 del Reglamento de los Tribunales de Honor ni del contenido de las actas?



Asimismo, ¿La Asesoría Jurídica del MDN no entregó las actas del TH a la Ministra y ella se lo llevó a Ud. sin leer el informe y sin preguntar por las actas?



Nuevas citaciones

Gandini adelantó a El País que la comisión citó para el próximo miércoles a dicha Comisión a la directora de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa de aquél entonces, Silvia Guyer, así como a quienes presidieron el Tribunal de Honor y de Alzada, el coronel Héctor Islas y el general Dardo E. Grossi. Este último es el que remitió un oficio al encargado de despacho del Comando General del Ejército, el general Manuel Saavedra, para informarle que por unanimidad entendían que “es de aplicación lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento para los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, que establece que “cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el superior se pronuncie".