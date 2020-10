Vázquez aceptó citación de Comisión del Senado por actas de Gilberto Vázquez, pero responderá por escrito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente Tabaré Vázquez aceptó la citación realizada la semana pasada por la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado para que brinde su versión de lo ocurrido con las actas del Tribunal de Honor de 2006 en las que el coronel (r) Gilberto Vázquez confesó que asesinó y torturó en dictadura (1973-1985), informó Subrayado y confirmó a El País el senador del Partido Nacional Jorge Gandini, integrante de dicha comisión.

El País tuvo acceso a la respuesta que dio el expresidente este lunes, en la que señaló su "aceptación" a la invitación a la comisión de la Cámara Alta. Vázquez: "Por razones obvias, de amplio conocimiento público, no lo haré de manera presencial. Por lo tanto, solicito que las preguntas que se me quieran plantear al respecto me las hagan llegar por escrito, a las que responderé de la misma manera".

Frente a esta respuesta, Gandini dijo a El País: "Hubiera preferido tener un contacto personal. Así como Vázquez nos contestó por Zoom en su momento leyendo la mitad de una hoja de expediente y no toda, pensaba que por ese mismo modo y por Zoom podíamos estar comunicándonos con él".

El senador aseguró que tratándose de una comisión que "no es investigadora, también valoro que esté dispuesto a responder". No obstante, criticó la dificultad de la modalidad por escrito porque no permite la repregunta, lo que "le quita mucha riqueza al intercambio".

Gandini indicó que durante los próximos días trabajarán en las preguntas por escrito y luego se reunirán en la Comisión.

Por otro lado, El País también accedió a la solicitud de convocatoria a la exministra de Defensa Azucena Berruti a dicha comisión. La exjerarca respondió: "Lamentablemente en razón de tiempo transcurrido y de mis actuales 91 años de edad, no tengo recuerdo alguno del Tribunal de Honor por el que se me preguntara y nada puedo aportar al respecto. Por tal motivo, declino la invitación".

Consultado al respecto, Gandini señaló que es una "lástima" la declinación de Berruti, así como la respuesta por escrito de Vázquez porque son "dos actores protagónicos de aquellos hechos".