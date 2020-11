¿Por qué no se arma una mesa de diálogo entre los líderes de la coalición?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La última vez que los líderes de la coalición multicolor se sentaron todos juntos alrededor de la misma mesa fue el 22 de enero, unos cuantos días antes de que el presidente Luis Lacalle Pou se colocara la banda presidencial. En esa instancia fue que se presentó el borrador de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Los que estuvieron en esa ocasión, además de Lacalle Pou, fueron Ernesto Talvi (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Edgardo Novick (Partido de la Gente). Si hoy se conformara una instancia de diálogo conjunto, como varios de los aliados del presidente están pidiendo, el primer problema se suscitaría a la hora de elegir cuáles serían los representantes que deberían ocupar cada silla.



Durante la campaña electoral el mandatario fue cuestionado varias veces sobre cómo iba a hacer para manejar una coalición tan policromática, en la que los diferentes partidos ya habían tenido públicos enfrentamientos: Mieres dijo que nunca iba a hacer un acuerdo con Manini, Talvi expresó que estaba a distancias “oceánicas” del exmilitar, Novick le pidió al excanciller que fuera más humilde, y el cabildante, en el mismo sentido, que no fuera tan soberbio. Dentro del Partido Colorado, además, los chisporroteos entre Talvi y Julio María Sanguinetti se habían hecho sentir bastante antes de las internas -después hubo una corta luna de miel durante la campaña, que culminó con una crisis irreconciliable.

Lacalle Pou contestaba a las inquietudes de los periodistas con una metáfora bien clara para quienes saben jugar al truco: “pico a pico y después redondilla”. Esto fue entendido como que primero se daría el diálogo mano a mano con cada líder de la coalición, y después la conversación conjunta entre todos sus miembros, pero esto último nunca llegó a concretarse. Jerarcas de Torre Ejecutiva advierten que “la redondilla”, en realidad, es algo que se está dando constantemente, aunque no entre los líderes sino a otros niveles, como en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, donde la conversación ha sido constante, primero para lograr que saliese adelante la LUC y ahora con el Presupuesto.

Colorados.

Este intercambio a nivel legislativo no conforma a varios socios de la coalición. El expresidente Sanguinetti, líder de Batllistas, ya ha advertido que la instalación de una mesa de negociación se torna imprescindible. En Ciudadanos, el sector que más votos sacó en la anterior elección, la opinión es la misma. Sin embargo, existe un problema. En el “pico a pico” Lacalle Pou habla por un lado con Sanguinetti, que además es el secretario general de su partido, y por otro con el ministro de Ambiente, Adrián Peña, su interlocutor en Ciudadanos desde que Talvi renunció a la política. ¿Quién de ellos dos se sentaría a esa mesa?



Fuentes de Batllistas advierten que en ese caso tendrían que ir los dos, por lo tanto no serían cinco sillas, sino seis. Ope Pasquet, de Ciudadanos, señala que podrían ir los dos, pero advierte que si esto no es posible la prioridad la tiene Peña, por ser el referente del sector colorado con más sufragios.

Desde la Torre Ejecutiva, en tanto, precisan dos cosas: que por ahora no tienen pensado armar una mesa de negociación y que uno de los problemas para instaurarla es justamente ese: “Hay partidos que no se ponen de acuerdo sobre quién debería representarlos”.

Cabildo.

“La orquesta desafina a veces”, resume Manini sobre la marcha de la coalición. Al líder de Cabildo Abierto le preocupa la falta de un mensaje claro por parte de los socios y considera que si existiera un ámbito de discusión entre los partidos, algunas propuestas podrían comunicarse a la población con otro nivel de consenso, evitando ruidos a la interna del gobierno.



Lacalle Pou integraría esta mesa porque “sin él no tiene sentido”, explica Manini a El País. “¿Qué vamos a decidir si no está él?”, se pregunta, pero aclara que “seguramente” haya alguien más del Partido Nacional. El presidente le dijo al líder de Cabildo, según él consigna, que la mesa “es un tema de tiempo, pero se va a hacer”.



Manini alerta que hay otras cuestiones que no están claras: si será una mesa con cierta institucionalidad, o un ámbito informal de coordinación entre los socios (o entre algunos de los socios).

Una posibilidad que manejan algunos cabildantes es que, en lugar de tratarse de una mesa de cinco, sea un encuentro de tres o cuatro, lo que obligaría a reformular las alianzas.

De la gente.

En cuanto al Partido de la Gente, Lacalle Pou habla con mayor frecuencia con su único legislador, Daniel Peña, que con el fundador y excandidato a presidente, Edgardo Novick, quien representó a esta fuerza durante la campaña electoral hacia el balotaje e incluso en algunas instancias institucionales, como cuando recibió en su casa el 2 de agosto al entonces flamante canciller, Francisco Bustillo, y a la prensa.



En tanto, ambos referentes del partido no se ponen de acuerdo en cuanto a quién debería integrar un ámbito de diálogo entre líderes (ver aparte).

Independiente.

Cuando al ministro de Trabajo, Mieres, se le habla sobre este tema es enfático: “La coalición ha funcionado exitosamente, ha tenido buenos ámbitos de negociación en el Parlamento y en el gabinete, y es lo que es, una coalición, no un colectivo suprapartidario”. Para el jerarca, por esto, no sería necesario generar instancias de diálogo conjunto.



“No es bueno sobrecargar ámbitos de coordinación. Esta es la posición del Partido Independiente”, prosigue Mieres.



Otros dirigentes del PI dicen que prefieren un diálogo bilateral que ir a una mesa en la que la representación de los partidos que sacaron menos votos se podría ver debilitada, puesto que una de las posibilidades que se han planteado es que el voto de cada una de las partes sea proporcional a la cantidad de sufragios que obtuvo en octubre.



Desde Ciudadanos, Pasquet advierte que si se quiere mantener viva la coalición el mejor camino es el de la instauración de la mentada mesa: “Esto ha funcionado muy bien porque hay una agenda: primero fue el Compromiso por el país, luego la LUC, ahora el Presupuesto y lo que queda es la reforma de la seguridad social. Pero después, cuando estos pactos se hayan cumplido, hay que seguir gobernando, y que los líderes se pongan de acuerdo va a ser importante para la salud de la coalición”, dijo.