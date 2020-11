Lacalle Pou respaldó a Sotelo: “Tenés que sacar a alguno más”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respaldó la decisión del director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, tras rescindir 41 contratos de 38 trabajadores de los medios públicos.

Lo hizo en la noche del miércoles al coincidir con Sotelo en la conmemoración de La Noche de los Cristales Rotos que organizaron la B’nai B’rith Uruguay y la Nueva Congregación Israelita (NCI).

Luego de haber saludado a Sotelo, el mandatario le dijo que su decisión estaba “perfecta” y añadió: “Tenés que sacar a alguno más”, según pudo constatar El País.



Sotelo dijo a El País que se trató de “un comentario que le hizo (el presidente) con respecto a los cambios” y que “es necesario hacerlos” y “mirar para adelante”. Añadió que se trató de un gesto de “respaldo a la decisión de hacer cambios” en las radios públicas.

Al ser consultado sobre si el mandatario le pidió terminar con más contratos de trabajadores de los medios públicos, el jerarca contestó que “para eso (el mandatario) tendría que tener un tipo de injerencia en los medios públicos que no tiene”.

En tanto, desde Presidencia se descartó que se haya sugerido a Sotelo discontinuar más contratos, y en relación al comentario realizado plantearon que puede haberse dicho como “una broma”. Insistieron en que las palabras del presidente fueron orientadas a darle respaldo al jerarca, que en días pasados fue cuestionado desde la izquierda por su decisión.



En una reciente entrevista con El País, Sotelo informó que no se renovaron 41 contratos (al inicio eran 43 pero se reincorporó a dos trabajadores más) que corresponden a 38 personas.



“Entendemos que debemos no renovarles, porque queremos traer otra gente para hacer otros programas”, indicó el jerarca. Explicó que “lo que queremos hacer es darle a la programación la impronta de esta nueva administración. Esto significa que hay que contratar gente que hoy no está y bajar programas que no nos parece que se ajusten a estos nuevos lineamientos”.

Agregó que “las mediciones de audiencia en las radios públicas en estos 15 años han permanecido invariables, apenas se despegan del cero”. “Más allá de esto, de los 220 contratos, el 80% permanecen, muchos de ellos con mejores salarios, porque concursaron y van a tener un trabajo que tiene un laudo mayor. Se hizo un concurso interno y fueron elegidas 16”, remató Sotelo en diálogo con El País.

Tras la información publicada este viernes por El País, el Pit-Cnt publicó en su cuenta de Twitter: "¿Cuánto vale tu trabajo para el gobierno? El país no es una empresa que se recorta en personal para llegar a los números. Que la crisis no la pague el pueblo".

El Sindicato Único de Trabajadores de la Radios del Estado (Sutre), por su parte, expresó: "Consideramos que la expresión representa un mensaje extremadamente grave (que no corresponde ni siquiera como humorada) cuando enfrentamos la pérdida de más de 40 contratos en plena pandemia y en el marco de una profunda crisis del sector. Estas declaraciones son más preocupantes aún, al surgir cuando Sutre se encuentra en plena etapa de negociación con las autoridades del Secan".

Por su parte, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) manifestó también su "preocupación" por los dichos del presidente: "El humor (si así fuera) en 'tiempos de pandemia', valga la paráfrasis, no parece adecuado ni pertinente, cuando se está hablando de fuentes laborales".