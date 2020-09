Coalición logró un tercer municipio; Laura Raffo dijo que seguirá militando

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Esto no termina aquí. Vienen otros pasos por dar, porque ya no soy la misma y voy a seguir caminando. Llegué a la política para quedarme”, destacó Laura Raffo minutos después de llamar a Carolina Cosse para felicitarla por el triunfo. La candidata de la coalición confirmó lo que había anticipado en una entrevista con El País: que su ingreso a la política no tiene marcha atrás.

Pero además, la economista recordó que “el gobierno de Montevideo no se compone solamente del cargo a la intendencia”. Y anotó: “Nuestra fuerza política logró un gran número de ediles y de concejales. Y a partir de mañana (por hoy) nos convertiremos en una oposición responsable”.



El resultado electoral dejó a la coalición con un importante número de legisladores departamentales. Y le permitió retener sus dos municipios (CH y E) y sumar un tercero (F). La oposición tiene actualmente 13 ediles en Montevideo (los del FA son 18) y aspiraba anoche a que cuando la Corte Electoral terminara de procesar los números pudiera obtener una banca más en la Junta Departamental. Actualmente, el Partido Nacional tiene solo 4 ediles en la capital.



Según el resultado de la elección de ayer, la mayoría de las bancas opositoras pertenecerán a la Lista 1 del Partido Nacional (posiblemente 9), en tanto 3 serían para el Partido Colorado, 1 para el sublema Unión Vecinal-Partido de la Gente de Daniel Peña, y ninguna para Cabildo Abierto. En caso de haber un 14º legislador opositor, se disputaría entre la lista 1 y el Partido Colorado.

Raffo leyó un breve discurso en el que agradeció a sus votantes, a su equipo y militantes. Y aseguró que seguirá actuando en política. Foto: Fernando Ponzetto.

Un municipio más.

La coalición retuvo el Municipio CH, donde Andrés Abt (lista 71) fue reelecto como alcalde. Esto implica que el actual edil nacionalista Daniel Martínez tomará la banca de diputado que dejará Abt para asumir al frente de este gobierno municipal, que abarca barrios como Pocitos, Punta Carretas y Parque Batlle.



Del mismo modo, la oposición mantendrá el Municipio E, que pasará a tener una alcaldesa, María Mercedes Ruiz Barbot, conocida por el apodo de “Meme”, quien pertenece al Espacio 40.



Una de las novedades de la elección es que la oposición sumó el Municipio F, donde el alcalde será el nacionalista Juan Pedro López Román, un integrante del Concejo de Vecinal de la zona.



Este municipio comprende barrios como Manga, Villa García, Bañados de Carrasco, Maroñas, Parque Guaraní, Flor de Maroñas, Piedras Blancas y Punta de Rieles.

Laura Raffo votando en las elecciones departamentales. Foto: Fernando Ponzetto

“Candidata para rato”.

Un poco antes de las 19:00 horas Laura Raffo arribó a su sede de campaña sobre Bulevar Artigas.



“Hay candidata para mucho rato. Celebramos la democracia como siempre que se vota y ahora queda esperar los resultados en esta sede que tiene muy buenos recuerdos para todos nosotros”, destacó en referencia a que ese lugar fue el elegido por Luis Lacalle Pou para su campaña rumbo a la Presidencia.



“Hace ocho meses que venimos trabajando, que venimos armando un plan de gobierno para Montevideo con muchísimo entusiasmo”, destacó.



Entre las personas que fueron a acompañarla a la sede partidaria de Bulevar Artigas y Chaná se encontraban la vicepresidenta Beatriz Argimón, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, el ministro de Defensa Javier García, el ministro de Transporte Luis Alberto Heber, el ministro de Trabajo Pablo Mieres, el senador Guido Manini Ríos, la primera dama Lorena Ponce de León y el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera.

Laura Raffo votando en las elecciones departamentales. Foto: Fernando Ponzetto

En tiempos de pandemia.

La economista, que votó sobre las 11:00 horas en la Escuela Grecia de Punta Carretas, llamó a “cuidarse mucho” durante la jornada electoral, sobre todo en “el momento de los festejos” para evitar la propagación del COVID-19. Pidió “guardar la distancia, estar al aire libre, usar el tapabocas, pero sobre todo recibir los resultados con alegría, porque siempre una jornada electoral es eso, es el derecho a poder votar”.



La candidata caminó algunas cuadras hasta llegar a la escuela, acompañada entre otros de su hermano Juan Carlos Raffo y del candidato a alcalde del Municipio CH, Andrés Abt. En el camino saludó a militantes del Frente Amplio que estaban repartiendo listas en las cercanías del Punta Carretas Shopping y luego se tomó numerosas selfies con los votantes que la saludaron en la calle.



“El día de votación siempre es un día muy especial porque todos disfrutamos de poder usar la credencial y de ser libres de elegir”, le dijo a El País, antes de llegar al circuito de votación. “Para mí va a ser un día increíble porque va a haber muchísima gente ayudando, apoyando, siendo delegados y cuidando los circuitos. Tenemos que estar todos cuidándonos, usando tapabocas, porque este es un día muy importante para cuidarnos de la pandemia”, agregó.



En la sede se cortó la circulación del tránsito hacia el Sur de Bulevar Artigas para colocar allí los móviles satelitales de los canales de televisión y otros vehículos. No hubo una oratoria hacia la calle para evitar aglomeraciones, aunque se colocó una pantalla gigante por si alguien quería seguir su discurso y la transmisión de Canal 12.

El nacimiento de una nueva figura política En ocho meses, la economista dejó de ser una outsider de la política para transformarse en la dueña del 40% de los votos en Montevideo y una figura consolidada dentro de la coalición multicolor. Individualmente, fue la candidata más votada, casi duplicando las adhesiones que obtuvo Carolina Cosse, quien llega a ser intendenta de la capital por la acumulación de votos dentro del Frente Amplio. “Para mí es definitivo, fue una opción de vida después de una carrera en el sector privado donde tuve logros y muchas satisfacciones. Hoy quiero formar parte del cambio que está viviendo Uruguay, quiero contribuir con mi grano de arena, con mi conocimiento, con mi fuerza y con mi pasión. A eso es a lo que me voy a dedicar, no va conmigo dar marcha atrás una vez que me zambullo en un proyecto, en una nueva actividad o un nuevo desafío. Siempre voy a fondo, hasta el final”, dijo en una entrevista con El País.



La candidata indicó que no descartaría aceptar un cargo público, aunque aseguró que su camino continuará ligado a la política. “No es mi objetivo; mi objetivo es seguir en política para poder ayudar a las personas, lo cual voy a hacer desde el lugar en el que esté. Creo que el fin de entrar en política nunca tiene que ser el cargo que vas a ocupar, sino ayudar a la gente. Con eso es con lo que realmente me siento a gusto y cómoda. Por eso yo critico tanto el párrafo ese del programa del Frente Amplio, en el cual ven a la Intendencia como un lugar de poder”, señaló.



Casi duplicó a cosse en la votación Raffo agradeció a los montevideanos que la apoyaron, quienes “me dieron el enorme privilegio de convertirme en la candidata más votada de este departamento”.



“Por eso quiero renovar mi compromiso. Mi compromiso por cambiar las cosas que no funcionan en nuestro departamento. Mi compromiso por lograr que no existan montevideanos olvidados. Mi compromiso por tener un Montevideo limpio”, agregó.