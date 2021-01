Uno de los co-coordinadores renunció al GACH: quién es y por qué se fue

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que trabaja junto al gobierno en la lucha contra el coronavirus, se quedó sin uno de sus co-coordinadores. ¿De quién se trata? Es el neonatólogo Daniel Borbonet, quien entendió que su rol ya dejó "de ser necesario".

Borbonet, que también integraba el equipo intensivo del GACH, estaba en la co-coordinación junto a las doctoras Mónica Pujadas -quien participó durante la comparecencia del ministro Daniel Salinas en el Parlamento-, Gabriela Ormaechea y Susana Vázquez.

Su alejamiento se cristalizó en una carta dirigida a Rafael Radi, coordinador general del GACH y a Henry Cohen, coordinador del grupo, a la que accedió El País. La renuncia ya había sido adelantada por el semanario Brecha en su edición de este viernes.

En la misiva, Borbonet reconoció que ya les había adelantado su decisión el pasado 7 de enero, pero ahora les enviaba esta "nota formal". El neonatólogo remarcó además que haber sido elegido para integrar el GACH fue un "verdadero honor y también un deber cívico".



"Ustedes realizaron algo inédito en nuestra Historia, el conformar un equipo de académicos y científicos, para trabajar con total libertad, en equipos interdisciplinarios e intersectoriales, con el fin de asesorar en lo sanitario, al gobierno recién instaurado, al inicio de una emergencia sanitaria sin precedentes; sin importar de qué partido ni sector político, fuéramos los integrantes. ¡Qué honor haber sido elegido para integrarlo!", indicó.



Borbonet señaló que "se generaron decenas y decenas de recomendaciones por los diferentes grupos de trabajos" y que "algunas de ellas fueron tomadas en cuenta, otras no tanto y otras no". "Las decisiones políticas iban por otro camino. Se dijo desde el primer día", aclaró.



"Cientos y cientos de 'papers' leídos y discutidos por tantos grupos semanalmente. Discusiones virtuales realizadas en estos meses, sin horarios, ni fines de semanas libres, muy intensas pero con gran productividad", agregó.



Sin embargo, nueve meses después de iniciada la emergencia sanitaria y ya "instaladas las actuales autoridades gubernamentales", hoy "es otra la situación", dijo Borbonet.



"Los ministerios y los diversos órganos de conducción, con sus diferentes

equipos de gestión, en lo sanitario, social y económico, ya están consolidados y presentan otras fortalezas que las de abril del año pasado. Las decenas de recomendaciones realizadas en lo sanitario, por nuestros

grupos de trabajos, ya se han elevado, informado y publicado", explicó.



"Hoy el gobierno cuenta con múltiples comisiones, integradas por diversos

equipos de alta calidad técnica, como el de Vacunas, Educación, Turismo,

Fronteras, Cuidados Médicos Intensivos, Datos y Proyecciones, entre tantas

otras. Las decisiones pasan a ser de responsabilidad política, con las cuales

estaremos de acuerdo o en desacuerdo", añadió.



Por ese motivo, Borbonet sostuvo que su rol en el GACH "deja de ser necesario". "De hecho hace semanas que no se nos solicita ninguna nueva recomendación", sumó.



De todos modos Borbonet remarcó que seguirá "a las órdenes", si se requiere su opinión.

El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) asesora científicamente a la Presidencia de la República desde el 16 de abril. En diferentes oportunidades realizaron conferencias de prensa para informar a la población al respecto de la situación del coronavirus en Uruguay. La última tuvo lugar el 16 de diciembre.