Cierre de todas las fronteras genera ola de consultas por retornos en Cancillería

En la noche del miércoles el presidente Luis Lacalle Pou anunció la suspensión de todo ingreso al país entre los días 21 de diciembre y 10 de enero. Solo se dejará entrar en ese periodo a quienes hayan comprado un pasaje antes del 16 de diciembre. Esto desató ayer una ola de consultas en la Cancillería sobre lo que se puede hacer o no: ¿entrar en auto está permitido? ¿Qué pasa con las reunificaciones familiares? ¿Y con las ciudades binacionales? Aquí algunas respuestas.



Por tierra.

La resolución de Presidencia de la República señala que uruguayos que provienen de Argentina o Brasil no pueden siquiera pasar por los puestos de aduana y migración en las fronteras secas o puentes, a no ser que sean residentes de una ciudad binacional (el Chuy, por ejemplo).



En el caso de los puentes binacionales, en tanto, se clausura todo ingreso con la salvedad del transporte de carga, algo que Lacalle Pou ya había adelantado el miércoles.

Consultas por casos excepcionales.

Desde que se decretó la emergencia sanitaria, el 13 de marzo de este año, y el gobierno instaló el cierre de fronteras, se insistió con que a ningún uruguayo que pretendiera volver al país se le iba a bloquear la entrada, sin embargo las nuevas disposiciones impiden entrar para las fiestas a quienes no tengan pasaje comprado.



Esta situación generó ayer un colapso en las vías de comunicación de la Cancillería, que recibió infinidades de consultas sobre supuestos casos excepcionales.

Antes de la conferencia de ayer la regla era la siguiente: al estar las fronteras cerradas, aquellos extranjeros que no tuvieran residencia tramitada podían solicitar el ingreso por el concepto de “reunificación familiar”. Esto sería así siempre y cuando tuvieran familiares en el país, o viajasen con alguien que sí los tuviera.

Foto: Estefanía Leal

Por eso, Cancillería recibió ayer consultas sobre grupos familiares que pensaban ingresar al país (por ejemplo parejas), pero uno ya tenía comprado el pasaje y el otro no, puesto que estaba esperando por el trámite que los acompañantes sin residencia deben hacer en Relaciones Exteriores. La respuesta que recibieron fue que el gobierno va a ser inflexible en respetar las medidas que fueron anunciadas el jueves; o sea, quien no tenga el pasaje comprado antes de la conferencia del miércoles, no entra.

Situación de las agencias de viaje.

Por otra parte, los anuncios fueron recibidos con cierta resistencia por las agencias del viaje, en un momento en que el sector advierte que viene muy golpeado por la pandemia.



El presidente de la gremial que agrupa a las agencias de viaje, Carlos Pera, explicó a El País que desde el punto de vista sanitario “obviamente que las medidas están bien”, aunque añadió: “El problema es para los empresarios, para un sector muy grande que va de mal en peor. Lo único que nos salvaría es la vacuna y que se reactive el turismo. Nada más”.

“La realidad nos condena. Porque no hay magia. Tenemos que tratar de sobrevivir. Sabemos que estas medidas empeoran las poquísimas posibilidades de operaciones, pero no se ve otra salida”, comentó el presidente de la gremial, y además puntualizó que a la fecha el 98% de los trabajadores del sector están en seguro de paro.



Pera agregó que si bien hay agencias que apuntan a movilizar el turismo interno, existe un tema de idiosincrasia del uruguayo que no está acostumbrado a contratar servicios para la organización de sus vacaciones dentro del país.



Javier Botta, de la agencia Abtour, detalló a El País que son muy pocos los casos de uruguayos que compran pasajes desde el exterior para llegar a pasar las fiestas. “Entendemos que estamos en una situación mundial totalmente excepcional. No hay más remedio, no creo que mueva mucho la aguja en cuanto a que ya estaba el tema complicado”, insistió Botta.



Pera, en tanto, destacó las medidas de apoyo al sector, y dijo que si bien son “insuficientes”, pues la realidad es “muy dura”, lo cierto es que “sin esas medidas ya hubiésemos dejado de existir”.

UE le cierra la puerta a Uruguay Debido al aumento de casos de coronavirus que se registró en el país de noviembre a la fecha, que hiciera que el gobierno tomase nuevas medidas restrictivas, Uruguay fue quitado desde ayer de la lista de ingreso a la Unión Europea.



El embajador de España en Uruguay, José Javier Gómez-Llera, dijo a El País que “las listas de países no son medidas obligatorias, son recomendaciones”, y que todavía no recibió comunicación oficial desde Madrid acerca de eventuales cambios en el ingreso de uruguayos.



“Es una recomendación de Bruselas que afecta al Espacio Schengen de libre circulación”, sostuvo el embajador. Y añadió: “Independientemente de la posición que tome cada país esto afectará a la gente que quiera ir a España, pero tenga como destino final otro país” dentro de Europa.



En el caso de Italia, fuentes de la embajada de ese país en Uruguay indicaron que, pese a la decisión de Bruselas de las últimas horas, sigue la normativa vigente, que sí permite el ingreso de uruguayos (deben realizarse un hisopado y hacer una cuarentena de 14 días luego de entrar al país).