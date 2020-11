El cierre de Gas Sayago le costará al Estado US$ 17 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada vez que el Directorio de UTE debate gastos de la empresa Gas Sayago, allí se habla de la “herencia maldita” dejada por el gobierno de José Mujica y las gestiones del exdirector de Energía, Ramón Méndez, y del expresidente del ente energético, Gonzalo Casaravilla.

En dicho directorio todavía no hay explicación clara sobre la razón que llevó a Mujica a continuar con la obra de la regasificadora de Puntas de Sayago cuando Argentina, su principal socio y comprador, anunció que no iba a seguir con el proyecto.

Tras arduos debates políticos, el oficialismo y el Frente Amplio no se ponen de acuerdo sobre las costos que generó Gas Sayago a las arcas públicas.

Para los partidos tradicionales, las pérdidas de Gas Sayago rondan los US$ 180 millones, mientras que la izquierda sostuvo que no hubo tales perjuicios. La intendenta electa de Montevideo y exministra de Industrias, Carolina Cosse, dijo en 2016 que Gas Sayago recibió los US$ 100 millones de la garantía pagada por consorcio internacional Gas Natural Licuado del Sur (GNLS) por retirarse del negocio y agregó que dicha empresa tiene “bienes intangibles” aunque no los enumeró.

Cuatro años más tarde, un informe de los liquidadores de Gas Sayago, Fabián Figueroa y Gonzalo Caballero, enviado a la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, sostiene que las pérdidas que generará la empresa serán de unos US$ 17 millones entre 2020 y octubre de 2021.



Gas Sayago es una compañía cuyos socios son UTE (79,35% de las acciones) y Ancap (20,65%).



El documento de Figueroa y Caballero, titulado “Gas Sayago S.A. en Liquidación”, presenta una serie de pasos que deberán realizar UTE y Ancap para que la compañía cumpla con las normas sobre concursos:

1) Para poder continuar con el proceso de liquidación de Gas Sayago, se “requiere que UTE y Ancap condonen” a la empresa de todos los créditos que tengan contra la misma, dicen los dos técnicos en su informe, al que tuvo acceso El País.



Esos créditos totalizan $ 170 millones (US$ 4 millones según el tipo de cambio utilizado para la presentación del balance ante la asamblea realizada el 31 de julio de 2020). En caso de que UTE y Ancap no condonen esas deudas, Gas Sayago entra en una quiebra técnica.



2) Adicionalmente, los liquidadores efectuaron una estimación de los gastos que Gas Sayago deberá afrontar entre 2020 y octubre de 2021, fecha estimada para la concreción de muchas de las actividades que están generando el mayor gasto en la actualidad.

Entre esos gastos se encuentran pagos de impuestos, servicios de Conex (una consultoría de UTE), asesores legales, seguridad del obrador y arrendamiento del mismo a la Administración Nacional de Puertos (ANP) por US$ 120.000 mensuales.



Otros gastos previstos por los liquidadores son la cancelación ante la Aduana de deudas por concepto de multas y recargos y el impacto tributario que tiene la condonación de deuda.

Para cubrir todos esos gastos hasta octubre de 2021, los liquidadores proyectaron necesidades de entregas de fondos por parte de UTE y Ancap. Esas necesidades, que fueron denominadas “Plan de Asistencia” tentativo, totalizan otros $ 199 millones (US$ 4,7 millones). Y advierten que, ante la “imposibilidad” de ser devueltos esos fondos por parte de Gas Sayago, también deberán ser “condonados” por UTE y Ancap.



3) El informe dice que deberá autorizar una asistencia financiera adicional que será requerida por Gas Sayago en el momento que se materialice la necesidad de desmantelar los pilotes existentes en Puntas de Sayago “condonando” a la empresa los montos que transfiera en un futuro con ese objetivo. Agrega que el costo de la extracción de los pilotes se fijó en $ 339 millones (US$ 8 millones).

Las salidas.

El informe de los dos liquidadores de Gas Sayago no fue avalado aún por el Directorio de UTE. Está a estudio de los directores porque se busca una solución de otra índole con el gobierno, según dijeron dos fuentes de la conducción del ente a El País.



Gran parte de los acreedores de Gas Sayago son organismos estatales. Por eso, en forma extraoficial, autoridades del UTE dialogan con el Poder Ejecutivo para buscar una solución donde se compensen dentro del Estado las pérdidas generadas por Gas Sayago.



En tanto, los juicios millonarios que tiene la empresa en la Justicia civil y concursal, seguirán su camino.



Una fuente de UTE expresó que es muy probable que se termine en una ley de liquidación de Gas Sayago similar a la aplicada con Pluna por el gobierno de José Mujica en 2012.

Una posibilidad que se maneja es que el propio Estado dé “una mano” a UTE para afrontar las pérdidas de Gas Sayago: por ejemplo, desde hace seis meses el ente espera que la ANP baje el arrendamiento de ese predio.

La empresa enfrenta juicios por US$ 87 millones.

Un grupo de trabajo, integrado por los gerentes de Planificación, Jurídica, Dirección Operativa y Servicios Corporativos de UTE, realizó una radiografía de los juicios que enfrenta Gas Sayago. Dicha empresa es defendida en esas instancias por los estudios “Posadas, Posadas y Vecino” en materia civil, comercial y concursal y “Ferrere” en materia laboral. El informe de los gerentes advierte que la empresa enfrenta demandas laborales y civiles abiertas por US$ 87 millones.