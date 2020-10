"Queremos saber cuánto cuesta la fiesta", dijo Paganini sobre pérdidas por Gas Sayago

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Industria Omar Paganini habló sobre la planta regasificadora Gas Sayago, que actualmente está en proceso de liquidación, y aseguró que "terminó en un desastre para el Estado".

"Queremos saber cuánto cuesta la fiesta", expresó el jerarca durante una entrevista con el programa radial Informativo Carve y consideró que "con Gas Sayago hubo una actitud de 'vamos para adelante pase lo que pase'".

El ministro indicó que se trató "de un megaproyecto en el que se embarcó el país" sin tener en cuenta las advertencias de que no iba a funcionar "si no tenía asegurada una demanda argentina, que no la tuvo asegurada nunca y que fue lo que hizo que fracasara".

Paganini indicó que uno de los objetivos de la auditoría que actualmente está en curso será saber el monto de las pérdidas que se generaron y expresó que actualmente todavía hay gastos en los que se incurren "por no poder terminar con el emprendimiento dado que hay todavía material que está en disputa, que hay terrenos arrendados para alojar ese material, que esos terrenos son arrendados a la ANP (Administración Nacional de Puertos), en fin una serie de cuestiones que todavía están generando un tema que no termina".

El ministro indicó además que se trató de un proyecto "que claramente arrancó mal, después igual se siguió para adelante contra viento y marea y después que fracasó igual se quiso buscar otra alternativa y siete, ocho años después, todavía estamos penando y por eso queremos saber al final cuánto cuesta la fiesta".

El País informó el viernes 16 de octubre que actualmente Gas Sayago paga US$ 1.200.000 por el alquiler de un predio de siete hectáreas que no está en uso y en el que quedaron algunos materiales.

El plan de la regasificadora fue uno de los proyectos más ambiciosos del entonces presidente José Mujica, si bien en 2015 se detuvieron las obras. Actualmente está en curso una auditoría que tendrá el objetivo de evaluar las pérdidas.