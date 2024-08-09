China donó a Uruguay equipamiento militar valuado en US$ 5 millones para reforzar capacidad en misiones de paz

Redacción El País

El Ministerio de Defensa firmó un protocolo con la República Popular China sobre asistencia militar gratuita, que implica la donación de materiales militares por un valor de US$ 5 millones (30 millones de yuanes de Renminbi), que van a ser utilizados por las tres fuerzas en las diferentes misiones que desarrollan.

El ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, señaló que "esto es producto de 36 años de relaciones diplomáticas". "Esto está enmarcado en un convenio de cooperación que tenemos el compromiso de ir mejorando y aumentando", agregó en declaraciones consignadas por Presidencia de la República.

"Vamos a seguir profundizando, no solo en este tipo de donaciones, sino en intercambio de capacitación y también orientados a algo que nosotros le damos mucha importancia, que es todo el tema relacionado a misiones de paz", afirmó Castaingdebat.

Por su parte, el embajador de China, Huang Yazhong, destacó que "China y Uruguay mantienen excelentes relaciones. En los últimos 36 años transcurridos desde el establecimiento de las relaciones bilaterales, las relaciones y cooperaciones amistosas entre ambos países se desarrollan muy felizmente".

"La cooperación, el intercambio militar forma una parte importante, porque en los últimos años China ya se convierte en el mayor socio comercial para Uruguay en los 12 años transcurridos", añadió.

Yazhong indicó que "esta modesta relación entre la parte china seguramente ayudará a Uruguay a mejorar su capacidad logística y comando del Ejército, sobre todo en la operación de mantenimiento de paz". Se concreta de esta manera el acuerdo de asistencia militar gratuita por China a Uruguay suscrito en setiembre de 2019 entre ambos ministerios.

Los materiales militares donados serán:



15 cocinas remolcado.

15 generadores de electricidad remolcado 30 kw.

4 tanques de agua modelo WYH5160GYS con capacidad de 10.000 litros.

1 camión cisterna de combustible, con capacidad de 20.000 litros.

102 radios digitales de mano con banda ancha modelo PRC-5187.

34 radios digitales integradas con banda ancha modelo PRC-5188.