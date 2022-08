Caso Marset: Bergara afirmó que el decreto cuestionado no obligaba a entregar pasaporte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo lunes serán interpelados los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, en la Cámara de Senadores. El tema central es el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la discusión, al menos en los días previos, está puesta en lo que marcaba el decreto 129/214, que modificaba el Reglamento relativo a la expedición de Pasaportes Comunes,

Títulos de Identidad y de Viaje.

Esa normativa flexibilizó la legislación anterior y establecía el impedimento de acceder al pasaporte a aquellas personas que tengan una requisitoria internacional, causa abierta o antecedentes penales en Uruguay, exclusivamente. Y Marset, en ese momento, no los tenía. En eso se amparan las autoridades para justificar la entrega y señalan que ya se trabaja en una nueva reglamentación.



Sin embargo, este viernes, el miembro interpelante del próximo lunes, el senador frenteamplista Mario Bergara, se refirió un pasaje del decreto que, según su punto de vista, fue ignorado.

"El mismo decreto dice que ante circunstancias no previstas queda delegada la consideración que hagan los ministros, el de Cancillería para el caso de pasaportes en el exterior, y del Interior cuando se da dentro de fronteras. Claramente, dice que ante circunstancias no previstas, los ministerios tienen que hacer las consideraciones del caso. ¡Y vaya si esta es una circunstancia compleja!", remarcó.



El párrafo al que refiere Bergara es el siguiente:

"Artículo 48.- Toda situación no prevista en el presente Decreto relacionada con Pasaportes Comunes expedidos en la República o en el exterior, y de Títulos de Identidad y de Viaje, será resuelta por la Dirección Nacional de Identificación Civil o por el Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo a sus competencias conforme el espíritu de las normas que regulan la expedición de documentos a las personas físicas".

El senador apuntó además que el foco de la interpelación estará en que "los ministros expliquen su accionar, por un tema de responsabilidades políticas".



"No ponemos el foco en la legalidad o en que se haya violentado ninguna norma. Ponemos el foco en por qué en estas circunstancias tan complejas, cuando una persona que está presa en el exterior por un documento falso, que tiene antecedentes penales profusos y que estaba siendo investigado a nivel internacional con participación del Ministerio del Interior uruguayo, la DEA y las autoridades paraguayas, recibe con tanta facilidad un pasaporte que le permite salir de Dubái y estar prófugo hoy", explicó.

Heber: "¿Cómo no me va a indignar"

"¿Cómo voy a estar de acuerdo en entregar un pasaporte a una persona que tiene las acusaciones que tiene?", dijo este viernes en rueda de prensa el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y remarcó que la requisitoria de Interpol por Marset salió después de entregado el pasaporte: "El 3 de marzo fue la requisitoria de alerta roja".



"¡Claro que me indigna, cómo no me va a indignar! Creo que es la indignación de todo el Uruguay. Pero también me indigné con el 2014, que me desayuné cuando (Marset) se amparó en una legislación que no entiendo por qué se cambió. Antes se pedían los antecedentes en el país y en el exterior", sostuvo el ministro.



Heber adelantó que en la interpelación se pondrán en consideración las modificaciones que deben hacerse al decreto que está vigente. "Para que todos estemos de acuerdo para proteger al país de no otorgar pasaportes en situaciones similares", agregó.

Por otra parte, el ministro confesó que le sorprendieron los videos emitidos por Canal 4 de Marset y confirmó que la Policía está investigando ese material.