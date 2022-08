Grupo con mucho poder "político y económico" dijo a Marset que grabara video, cree senadora paraguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La líder de la bancada del Partido Democrático Progresista (PDP) en Paraguay, Desirée Masi, dijo que el video publicado este jueves donde habla un hombre que se identifica como Sebastián Marset tuvo un motor: "Yo creo que un grupo que tiene mucho poder político, económico o que está en un esquema en Paraguay, en Uruguay y en Bolivia también hacen que él hable para distraer la atención".

Masi —que días atrás presentó una denuncia contra la fiscalía de Paraguay por inacción en la investigación A Ultranza Py, lo que derivó en que Marset pudiera escapar— hizo su conjetura del porqué de este video emitido en Canal 4.



"Alguien le está diciendo: ‘Hablá porque acá vamos a caer otros que al final de cuentas te hicimos un favor’. Esa es la lectura rápida que yo puedo hacer", expresó la legisladora en diálogo con Código 1080 (Radio Monumental).

Para Masi, el hecho de que el caso tome tanta notoriedad en Uruguay habla del tamaño del asunto. "Yo creo que hay más cosas sobre él, sobre todo por la respuesta de los uruguayos, porque ellos son mucho más mesurados, no te agarran un tema así como nosotros (los legisladores paraguayos) como trascendido", detalló.



"Hace una semana, cuando denuncié que fiscalía estaba en conocimiento y no tomó las medidas, ahí fiscalía abre investigación innominada contra agentes de la Secretaria Nacional Anticorrupción (Senac). Si esto ocurrió hace más de un año. Es una trama tan macabra y siniestra… son organismos de seguridad y Fiscalía, directores de la investigación. No sé cómo se va a llegar a la verdad objetiva", agregó, en referencia a la denuncia que presentó contra la Fiscalía de su país y aseguró que la huida de Marset "la podían evitar".



En la línea, para Masi es incongruente que se abran tantas causas y no se establezca una conexión: "Tenés que saber muy bien el rompecabezas porque son 7 u 8 causas. Resulta que está el caso Marset, A Ultranza y lo del avión venezolano-iraní, pero en la realidad es el mismo esquema, son las mismas personas".



Además, la senadora lamentó la diferencia de gravedad que se otorga al caso en Paraguay y en Uruguay: "En Uruguay van a ser interpelados el canciller y el ministro del Interior; ese es el grado de escándalo de Marset en Uruguay. Acá se pasa nomás como una investigación criminal. Nosotros planteamos lo mismo y al final queda en el camino".