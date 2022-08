Embajador paraguayo en Sudáfrica dijo que ese país no registra ingreso de Marset

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El embajador de Paraguay en Sudáfrica, Juan Ignacio Livieres, manifestó este viernes de mañana que al momento, la representación diplomática guaraní no ha sido informada aún de que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset haya ingresado legalmente a Sudáfrica o Mozambique "con el pasaporte uruguayo válido". Este jueves, Telenoche (Canal 4) divulgó videos de un hombre que se identificó como Marset, que fueron enviados desde un teléfono celular con característica de Sudáfrica.

En diálogo con A La Gran 7-30 (Radio ABC - Paraguay), el diplomático señaló este viernes de mañana que tras los trascendidos de prensa se han "realizado las gestiones pertinentes, tanto ante el Gobierno de Sudáfrica como el de Mozambique, para que a través de las diferentes oficinas de Migraciones de estos países puedan informarnos si hubo movimiento migratorio de Marset, y si se encuentra o no en este país (Sudáfrica)". De acuerdo a la información oficial, dijo, "no tenemos esos registros".

Esto implica, de acuerdo a lo narrado por el embajador paraguayo que al menos legalmente, Marset no ha ingresado a Sudáfrica. "Oficialmente, por escrito todavía no hay nada", señaló Livieres, que luego puntualizó que "los primeros reportes oficiosos es que no tienen rastros de esos movimientos migratorios".



Estimó que "recién el lunes" podrán contar con información oficial respecto a si Marset ingresó a alguno de los dos países africanos. "Si tuviésemos antes, lo haríamos saber", señaló.



"Es muy posible que hagan como el tero, que cantan en un lugar, pero están en otro lado", dijo el diplomático, luego de que la periodista diera cuenta del uso de VPN o red privada virtual, para simular un número de envío de mensajes.



Livieres dijo también que Marset que tiene orden de captura. "Tenemos todo, los antecedentes, estamos en contacto con el Ministerio Público", expresó.



Ante la consulta de cómo se procedería si el narcotraficante uruguayo es hallado en Sudáfrica, el embajador dijo que "hay un convenio de extradición firmado hace muchísimos años", que "sigue vigente", por lo que "se puede pedir la extradición". Puntualizó que para que ello ocurra "tiene que estar en Sudáfrica, lo cual es bastante difícil". Y estimó: "Creo que tal vez esté más cerca nuestro que por acá".