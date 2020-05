La carta de Marta Jara: "Mi intención nunca fue cobrar un sueldo sin tener una tarea"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La gerente general de Gas Sayago, Marta Jara, publicó una carta en la que expresa que expresó que su "intención nunca fue cobrar un sueldo sin tener una tarea asignada ni cobrar un subsidio al mismo tiempo, sino evidenciar esta situación que perjudica a ambas partes y que se agrava en la medida en que se dilate la indefinición".

Este jueves está previsto que el directorio de UTE trate la situación de Jara que había pedido licencia sin goce de sueldo en Gas Sayago para ocupar la presidencia de Ancap y remitió un telegrama colacionado al directorio de UTE haciendo saber que desde el 20 de marzo está a la orden y todavía no se le ha asignado tarea. En el telegrama, además intimó a que se le pague por los días que estuvo a la orden y pide que se aclare su situación laboral con respecto a Gas Sayago Sociedad Anónima. El salario de Jara en Gas Sayago supera los 400.000 pesos por mes.



"Cuando vine a trabajar a Uruguay, después de haber vivido en el extranjero desde los 7 años, lo hice priorizando las ganas de estar aquí y aportar al desarrollo del país. Esto implicaba aceptar una remuneración mucho menor a la que tenía trabajando para una multinacional en el extranjero, pero el propósito lo valía", inicia la carta publicada por Jara en su cuenta de Twitter.

He intentado marcar un perfil profesional y actúo ahora en el mismo sentido. pic.twitter.com/BaNxCpcyTO — Marta Jara (@martajaraotero) May 11, 2020

"Luego, asumir la Presidencia de ANCAP significó tomar una mayor responsabilidad con una reducción del sueldo a la tercera parte. Fue una decisión difícil desde ese punto de vista, pero no quise dejar pasar un desafío tan importante en una situación crítica para sacar a ANCAP adelante. Lo acordado para poder aceptar fue que Gas Sayago me diera licencia sin goce de sueldo. Nunca entendí la controversia, dado que lo usual es que cuando un empleado se traslada dentro del mismo grupo económico privado o dentro del sector público se le mantenga la antigüedad y la remuneración de origen", siguió.



"Mi relacionamiento con las empresas de propiedad estatal ha sido siempre transparente y apegado a la legalidad. Por eso ante la indefinición de Gas Sayago respecto a mi situación laboral me vi obligada a enviar el telegrama que todos conocen. Mi intención nunca fue cobrar un sueldo sin tener una tarea asignada ni cobrar un subsidio al mismo tiempo, sino evidenciar esta situación que perjudica a ambas partes y que se agrava en la medida en que se dilate la indefinición", aclaró. Y añadió que "en el momento en que Gas Sayago me solicita permanecer a la orden, fui justamente yo quien alerté en el mes de marzo sobre la eventual incompatibilidad de recibir un subsidio como exPresidente de Ancap".



"No espero que todos compartan mi posición, pero sí que la entiendan", dijo. "Lamento haberme visto forzada a realizar una intimación formal en un momento tan sensible como el que genera la pandemia. Mis posibilidades de contribuir con acciones solidarias son independientes de este reclamo", agrega. Y finaliza diciendo que ha intentado "marcar un perfil profesional con autenticidad y actúo ahora en el mismo sentido" por lo que espera que "un tratamiento correcto de este caso incentive a que se puedan sumar perfiles similares y que así se logre una participación más diversa en los cargos públicos".

Un informe reservado de UTE, publicado por El País en el mes de noviembre de 2019, señalaba que si Jara “se reintegra a la empresa, deberá abonársele la indemnización por despido, que legalmente ascendería a seis mensualidades. Consideramos que ese tema deberá ser resuelto por los directorios de UTE y Ancap”. En el mismo informe se menciona que el cierre definitivo del proyecto de la regasificadora podría acarrear un costo de US$ 87 millones.