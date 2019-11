Reclamos en la Justicia contra Gas Sayago trepan a US$ 87 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Qué hacemos con Marta Jara? Palabras más, palabras menos, así se planteó el destino de la actual presidenta de Ancap en un informe jurídico elevado al Directorio de UTE sobre la situación actual de Gas Sayago Sociedad Anónima (GSSA).

Jara tiene en reserva su cargo de gerente General de Gas Sayago. Es una de las pocas funcionarias que le queda a esa empresa privada, cuyos accionistas son UTE (79,35% ) y Ancap (20,65%). “Por último, corresponde expresar que si bien se ha despedido con anterioridad a nuestra designación a la mayoría de los funcionarios de Gas Sayago, queda aún por resolver la situación de la ingeniera Marta Jara, quien tiene la reserva de su cargo de Gerente General, por disposición del Directorio de GSSA”, expresa el documento reservado al que accedió El País.

El informe, fechado el 17 de octubre pasado, agrega: “Mientras se mantenga esta situación, si (Marta Jara) se reintegra a la empresa, deberá abonársele la indemnización por despido, que legalmente ascendería a seis mensualidades. Consideramos que ese tema deberá ser resuelto por los Directorios de UTE y Ancap”.



El grupo de trabajo, integrado por los gerentes de Planificación, Jurídica, Dirección Operativa y Servicios Corporativos de UTE, realizó una radiografía de los procesos judiciales y arbitrales que enfrenta la sociedad anónima, la cual es defendida en esas instancias por los estudios jurídicos “Posadas, Posadas y Vecino” en materia civil, comercial y concursal y “Ferrere” en materia laboral.



En un capítulo titulado “Resumen Ejecutivo Procesos Judiciales y Arbitrales, Agosto de 2019”, el documento relata todos los procedimientos en los que participa Gas Sayago, ya sea como actor, demandado o tercero en conciliaciones, juicios laborales, demandas civiles y de lo contencioso administrativo, procesos concursales y procedimientos arbitrales. Es decir, ese capítulo trata sobre la posible “herencia” que dejará Gas Sayago para la próxima administración.

Allí se informa, por ejemplo, que la empresa enfrentó siete audiencias de conciliación que dejan abiertas las puertas a demandas millonarias; cuatro juicios laborales y cuatro civiles.

El monto total de los reclamos abiertos alcanza los US$ 87 millones. Es obvio que no todos tendrán un fallo contrario a los intereses de Gas Sayago.



Estos son los procesos más sonados:

Siete conciliaciones Gas Sayago fue citada a siete conciliaciones por empresas que participaron en la construcción de la regasificadora de Punta de Sayago, no llegando a un acuerdo entre las partes.



El informe de los gerentes de UTE alerta al Directorio que, tras esas instancias, queda “abierta” la vía judicial, sin que la sociedad anónima haya sido notificada de demanda alguna relacionada a las mismas hasta la fecha.



Javier D. y otros pescadores de Punta de Sayago citaron a conciliación a Gas Sayago reclamando US$ 10 millones por supuestos daños generados a su actividad por la obra de la regasificadora.



Otro pescador, Ángel A. reclama US$ 110.000 a la sociedad por la misma causa.



En tanto, la empresa Rohde Nielsen A/S Nassbagge-rungs citó a conciliación a la constructora OAS, encargada de edificar la planta regasificadora, y a Gas Sayago por US$ 10.700.000 más intereses reclamando supuestos incumplimientos en pagos de obras de dragado.



Industrias Capa y otras subcontratistas de OAS citaron a Gas Sayago, UTE y Ancap a una conciliación por US$ 16.972.701 más intereses y $ 14 millones. Sostienen que las empresas citadas realizaron “acciones y omisiones” que las indujeron en error en relación al estado real del proyecto de la regasificadora.



Nautimil citó a Gas Sayago, Ministerio de Industria, Ancap y UTE, previo a un eventual juicio, por el no pago de facturas de servicios por parte de OAS. Reclama US$ 1.300.000 más intereses.



Capa S.R.L. y Sildan Trading también solicitaron audiencias de conciliación contra Gas Sayago por US$ 910.000 y por $ 20 millones más intereses por servicios de subarrendamientos y servicios de vigilancia y seguridad en el obrador de Punta de Sayago, respectivamente.

Demandas laborales Según el informe gerencial de UTE, hasta agosto de 2019 se habían iniciado 34 procesos laborales en los que estuvo involucrada Gas Sayago. Actualmente cuatro de ellos se encuentran en trámite, dice el documento. Uno de los reclamos alcanza los US$ 233.000; otro, $ 12 millones; un tercero, $ 5,5 millones, y un cuarto es por $ 2.100.000.



Juicios civiles Marcelo B. demandó a Gas Sayago en el Juzgado Civil de 18° Turno por US$ 886.491. Reclama daños y perjuicios por la permanencia de caños de propiedad de Gas Sayago en predios del demandante.



La constructora OAS inició un juicio a Gas Sayago por US$ 30 millones por daños y perjuicios y nulidad de garantías. También son demandados en esta causa UTE, Ancap y el Ministerio de Industria.



El 23 de setiembre pasado el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno confirmó por unanimidad una sentencia de primera instancia que desestimó una impugnación realizada por Gas Sayago para que US$ 13 millones no integren el activo de OAS. En este juicio por US$ 30 millones se determinará si Gas Sayago deberá pagar o no esa suma al concurso de acreedores de OAS, señalaron fuentes del entorno de la empresa paraestatal a El País.



Por otra parte, la empresa Mar Abierto, contratada por la constructora OAS, demandó a Gas Sayago, UTE, Ancap y al Ministerio de Industria por daños y perjuicios derivados de su relación contractual con OAS. Reclama US$ 1.700.000.



OAS y la Comisión de Acreedores presentaron en el Juzgado de Concurso de 1er Turno una medida cautelar contra Gas Sayago solicitando el embargo específico de la cuenta en dólares que esta tiene en el Banco Itaú y posteriormente un embargo genérico por la suma de US$ 12.980.000.

Procesos arbitrales Sener Ingeniería y Sistemas le reclama a Gas Sayago el pago de US$ 2.480.000 por trabajos realizados y no facturados, US$ 1.100.000 por trabajos adicionales y US$ 684.000 por avales cobrados indebidamente, dice el informe. La Justicia no hizo lugar a la demanda.