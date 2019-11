Gas Sayago pretende vender activos en su poder

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El documento gerencial de UTE sostiene que el balance de Gas Sayago es uno de los insumos que se ha puesto en conocimiento de los posibles interesados en adquirir la empresa, así como el permiso ambiental, la concesión del espejo de agua en el Río de la Plata por parte de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y la concesión del gasoducto. Y luego relata varios ítems sobre la operativa de la empresa.

1) Con respecto a los bienes de la sociedad, el informe sostiene que, por un lado, se está abonando actualmente por el área que se utiliza la suma de US$ 124.608 mensuales en concepto de arrendamiento a la ANP, suma que en caso de que los bienes ingresen a un litigio y no sean trasladados del depósito aduanero del que es responsable Gas Sayago, continuará generándose cada mes.



Gas Sayago pretende vender tubos y pilotes a una empresa por US$ 1.086.123 y la totalidad de las piedras (167.000 toneladas) a otra compañía por un monto de $ 60 millones.

A fin de agilizar ambos negocios, dice el informe, se iniciaron gestiones con los acreedores a fin de que urjan al interventor del concurso de la constructora OAS para que se adopten medidas a fin de vender los pilotes y las piedras y, de ese modo, “disminuir” la suma que se paga por depósito aduanero.

2) El documento expresa que Gas Sayago posee mercadería sin nacionalizar que no estaba en los depósitos, pero sí en el sistema Lucía o sea que figura en los listado, pero no en las actas de inventario. El monto de esa mercadería es de US$ 39.000.

3) En relación con la concesión del espejo de agua en el Río de la Plata para la regasificadora, el documento sostiene que la Administración de Puertos informó que la misma “estaría extinta”, en función de “una serie de incumplimientos incurridos por Gas Sayago” al contrato firmado por la ANP.



4) Con respecto al permiso ambiental para la obra, la Dinama había dado una extensión hasta 2019. La renovación está pendiente.



5) En cuanto a la situación financiera de Gas Sayago, se informa que, al 30 de setiembre de 2019, el saldo disponible es de US$ 13.554.511.



En tanto debe afrontar una deuda con CAF-Banco Desarrollo América Latina por US$ 13.500.000. Los gastos promedios mensuales son de US$ 210.000. En este monto, dice el documento de UTE, está incluida la suma de US$ 1.300 que Gas Sayago paga por mes como compensación y vales de nafta a 21 pescadores.