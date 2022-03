Carrera denunció exceso policial sobre señora manifestante e Interior le pidió "seriedad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este domingo circularon por las redes las fotografías de una señora mayor, en la esquina de Av. Agraciada y Cap. Manuel Antonio Artigas, con la bandera del SÌ para el referéndum del próximo 27 de marzo, a quien la policía habría solicitado que dejara de manifestarse.

El senador frenteamplista Charles Carrera compartió las fotografías y se preguntó “¿Qué peligro puede representar una manifestante de 82 años por el Voto Sí?”. "En lugar de celebrar una manifestación democrática, debemos lamentar un exceso", agregó. Dijo, además, que el Ministro del Interior “debería preocuparse por dar garantías al acto eleccionario del referéndum, en lugar de tomar partido en forma manifiesta y salir con una serie de mentiras” sobre las consecuencias de derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.

“¿Qué señal está dando el Ministro a sus subordinados? No olvidarse que la policía es una Institución jerarquizada y disciplinada, y hay un mando civil y político, que no está actuando con la debida cordura”, cerró su argumentación a través de Twitter.



En la misma plataforma, Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, le pidió al senador Carrera “un poco de seriedad”.



“La señora, de 88 no de 82, se tiró sobre un auto y la Policía le pidió, por su integridad, que suba a una vereda y siguió manifestando tranquilamente. No se puede mentir todo el tiempo. No vale todo para ganar un voto”, respondió.