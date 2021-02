Carne sintética: Uriarte le respondió a Bill Gates y lo invitó a visitar Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, invitó al estadounidense Bill Gates a visitar Uruguay luego de que este señalase que “todos los países ricos deberían pasar a la carne 100% sintética” como una de las medidas para combatir el cambio climático.

En el marco de la inauguración de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), el secretario de Estado señaló que “las afirmaciones del señor Bill Gates fueron muy desafortunadas”. Y tras esto invitó al informático a visitar el país.

“Yo reitero la invitación del presidente de INAC, nos gustaría mucho que el señor Gates nos visitara y viera cómo produce el Uruguay antes de emitir ese tipo de comentarios. Estamos convencidos de que producimos un producto confiable y cuidadoso con el medio ambiente”, sostuvo el ministro de Ganadería.

En una entrevista con la revista MIT Technology Review, Gates fue consultado sobre si las carnes de origen vegetal y de laboratorio podrían ser la solución completa al problema de las proteínas a nivel mundial, incluso en los países pobres, y señaló que “para África y otros países pobres, tendremos que utilizar la genética animal para aumentar drásticamente la cantidad de carne por emisiones”.

Sus dichos despertaron varias críticas en Uruguay, entre ellas las del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos que manifestó en la red social Twitter: “Ya nos indicaron quiénes tienen derecho a usar las redes y quiénes no, cómo pensar, quiénes pueden o no nacer, cómo vestirnos... ahora nos dicen qué deberíamos comer...”.



Este asunto no es ajeno a Uruguay, donde la polémica se instaló en los últimos meses. En diciembre, el Parlamento aprobó el artículo 292 de la Ley de Presupuesto que prohíbe usar comercialmente nombres como “carne sintética”