Manini contra Bill Gates por carne sintética: "Ahora nos dicen qué deberíamos comer"

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, fue crítico con el estadounidense Bill Gates quien señaló que "todos los países ricos deberían pasar a la carne 100% sintética" como una de las medidas para combatir el cambio climático.

El legislador, de forma irónica, se expresó a través de su cuenta de Twitter y cargó contra el fundador de Microsoft: "Ya nos indicaron quiénes tienen derecho a usar las redes y quiénes no, cómo pensar, quiénes pueden o no nacer, cómo vestirnos... ahora nos dicen qué deberíamos comer...".

Ya nos indicaron quienes tienen derecho a usar las redes y quienes no, cómo pensar, quienes pueden o no nacer, cómo vestirnos... ahora nos dicen qué deberíamos comer...https://t.co/OSGLfqW2ur — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) February 18, 2021

Este asunto no es ajeno a Uruguay y la polémica se instaló en los últimos meses. En diciembre, el Parlamento aprobó el artículo 292 de la Ley de Presupuesto que prohíbe usar comercialmente nombres como “carne sintética".



De todos modos Manini Ríos no fue el único que criticó a Gates. El senador nacionalista y productor agropecuario, Sebastián Da Silva, publicó un video con su declaraciones en el Plenario de la Cámara de Senadores, en noviembre del año pasado. "En aquel escudo hay una vaca. Este es el país con mayor cantidad de vacas por persona, de mayor consumo del mundo, los mejores productores pastoriles de carne del mundo", señaló.

Además remarcó que "la carne sintética hoy es la principal amenaza que tiene Uruguay en el mundo".

Luego Da Silva también compartió imágenes de ganado en un campo y le dejó un mensaje mencionando al propio Gates: "La mejor carne del mundo", escribió junto a una bandera de Uruguay.

"Uruguay no es lo mismo que Texas", respondió un jerarca del MGAP

Carlos Rydström, ingeniero agrónomo y director de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), opinó que "el debate en materia de cambio climático debe ser sustanciado con datos científicos, no haciendo una huella de carbono y una simple regla de tres".



"Bill Gates promociona la proteína sintética tal como Jeff Bezos promociona las compras por internet, está perfecto". No obstante, consideró que "antes de atacar al empresario o dejarnos llevar por el lobby, razonemos con respaldo científico. Uruguay no es lo mismo que Texas, y nuestra ganadería tampoco", sumó.