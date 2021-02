"Los países ricos deberían pasar a la carne 100% sintética": la reflexión de Gates y los pasos de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fundador de Microsoft, Bill Gates, destacó en una entrevista con la revista MIT Technology Review que "todos los países ricos deberían pasar a la carne 100% sintética" como una de las medidas para combatir el cambio climático. Esto está planteado en el nuevo libro del empresario: "Cómo evitar un desastre climático". Gates considera que la amenaza del calentamiento global dejará cada año "un número de muertos incluso mayor al que hubo en esta pandemia" del coronavirus.

En una entrevista con la revista de la prestigiosa universidad estadounidense publicada el domingo, Gates fue consultado sobre si las carnes de origen vegetal y de laboratorio podrían ser la solución completa al problema de las proteínas a nivel mundial, incluso en los países pobres, y señaló que "para África y otros países pobres, tendremos que utilizar la genética animal para aumentar drásticamente la cantidad de carne por emisiones".

Añadió que "curiosamente el ganado de Estados Unidos debido a que es tan productivo, las emisiones por libra de carne vacuna son dramáticamente menores que las emisiones por libra en África".

Tras lo cual, Gates agregó: "Así que no, no creo que los 80 países más pobres coman carne sintética. Creo que todos los países ricos deberían pasar a la carne 100% sintética". Estimó que los consumidores "pueden acostumbrarse a la diferencia de sabor, y el reclamo que harán es que sepa aún mejor con el tiempo", dijo.

El estadounidense - quien dijo en 2015 que "si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, es probable que sea un virus altamente infeccioso en lugar de una guerra"- apuntó también "a quienes impulsan los proyectos de ley que dicen que hay que llamarlo, básicamente, basura de laboratorio para vender. No quieren que usemos la etiqueta de la carne".

Esta polémica se instaló en Uruguay en los últimos meses. En diciembre, el Parlamento aprobó el artículo 292 de la Ley de Presupuesto que prohíbe usar comercialmente nombres como “carne sintética".

"Cuando se trate de alimentos que contengan células de cultivo animal producidas de manera artificial en un laboratorio, no podrán utilizarse para referirse a ellos, hacer publicidad o comercializar, nombres asociados a productos de origen animal y sus derivados, ni utilizar ninguna etiqueta, documento comercial, descripción o representaciones pictóricas, material publicitario o forma de publicidad y de representación que indique, implique o sugiera que se trata de un alimento de origen animal y sus derivados", señala dicho artículo.

Además, se estableció que "los alimentos de origen mayoritariamente vegetal que sean envasados en ausencia del cliente, listos para ofrecerlos a los consumidores en el territorio nacional, para los cuales la normativa exija rotulado nutricional, deberán constar de un etiquetado en su cara frontal indicando su origen vegetal siempre que utilicen denominaciones asociadas a productos de origen animal y sus derivados".

Para ello, se marcó que el Poder Ejecutivo "reglamentará la presente disposición en un plazo de ciento ochenta días" a partir de la promulgación de la ley.

El senador del Partido Nacional Sebastián da Silva consideró que “la carne sintética hoy es la principal amenaza que tiene Uruguay en el mundo”, y en ese sentido destacó que Uruguay es uno de los primeros en prohibir el uso de términos asociados a productos cárnicos para productos hechos a partir de células animales en laboratorios.

No obstante, Gates dijo que Memphis Meats, Impossible Foods y Beyond Meat, empresas que producen "carne sintética", actualmente "no representan el 1% de la carne del mundo, pero están en camino".

"Ahora he dicho que realmente puedo ver un camino. Pero tienes razón al decirle a la gente: 'ya no puedes tener vacas', habla de un enfoque políticamente impopular de las cosas", añadió el magnate en declaraciones a la revista estadounidense.